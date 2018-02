Erutta vulcano in Indonesia | villaggi semisepolti e ceneri a 5mila metri d' altezza

Indonesia : il vulcano Agung Erutta dopo settimane di quiete : Il vulcano Agung, che si trova nella parte orientale dell’isola di Bali, ha eruttato oggi, dopo settimane di quiete. Secondo quanto riportato dall’ente Indonesiano per la gestione dei disastri, l’eruzione si è verificata alle ore 11:49 di oggi: dal vulcano si è innalzata una colonna di fumo e cenere alta circa 1.500 metri. Non essendo state rilevate colate laviche, il livello di allerta rimane di livello 3, abbassato domenica ...

Erutta il vulcano Ventura : è pronto a tornare - “contro di me tanta violenza” : Gian Piero Ventura torna a farsi vivo. Non parlava da quella tanto sofferta gara tra Italia e Svezia, quando fu esonerato dal ruolo di Ct della Nazionale azzurra. Adesso, intervistato da Repubblica, il tecnico si dice pronto a tornare in sella: “Sono reduce da qualcosa che era più grande di me e ho pagato in modo violento – ha dichiarato Ventura -. Ho una voglia feroce di ripartire dopo 35 anni di lavoro e risultati, alle mie ...

Erutta vulcano in Giappone : rischio valanghe di fango e neve : L’eruzione del vulcano Kusatsu-Shirane, in Giappone, che ha causato una vittima, potrebbe far sciogliere la neve generando colate di fango. Anche nelle Filippine, in seguito all’eruzione del vulcano Mayon, c’è il rischio di colate di fango, roccia e acqua ad alta velocità lungo le pendici. Lo ha detto il vulcanologo Piergiorgio Scarlato, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia (Ingv). “Se il materiale ...

Giappone - Erutta il vulcano vicino alle piste da sci : un morto e feriti travolti da valanga e rocce infuocate : Una persona è morta per l'eruzione di oggi avvenuta alle 9:59 locali (1:59 in Italia) del vulcano Kusatsu-Shirane, nella prefettura Giapponese centro-orientale di Gunma, tornato così attivo per la prima volta dal 1983. Il risveglio del vulcano, situato vicino a un resort sciistico, ha causato una valanga e la fuoriuscita di cenere e grandi massi di lava.La vittima, riporta la Jiji Press citando il ministero della Difesa Giapponese, ...

Il vulcano Erutta e provoca una valanga : un morto e 16 feriti : L'eruzione del vulcano Kusatsu-Shirane, in Giappone, ha provocato una valanga che si è abbattuta su una località sciistica nel distretto di Agatsuma, provocando la...

Vulcano Erutta in Giappone : pioggia di sassi e valanga su impianti da sci [VIDEO] : Il Vulcano Giapponese Kusatsu-Shirane, nella prefettura centro-orientale di Gunma, è tornato dopo diversi decenni ad eruttare. L'eruzione è avvenuta in prossimità di una località sciistica nel...

Filippine - Erutta il vulcano Mayon : oltre 40mila persone in fuga dalle zone circostanti : L'allerta è stata innalzata dalle autorità a 4 su una scala di 5: l'attività eruttiva del vulcano Mayon, nelle Filippine, prosegue senza sosta e, agli evacuati...

Giappone - Erutta un vulcano Rocce infuocate sui turisti : Un morto e 11 feriti dopo l'eruzione del vulcano Kusatsu-Shirane in Giappone. Diverse persone si trovavano sulle piste da sci quando è arrivata una roccia infiammata che di fatto ha spaccato i vetri di una cabinovia. Cinque persone sono rimaste ferite in modo grave dopo essere state colpite dalla roccia infuocata del vulcano durante l'eruzione. Il vulcano Shirane è altro 2171 metri e sovrasta Tokyo. L'eruzione ha fatto alzare il ...

Papua Nuova Guinea - Erutta l’isola di Kadovar : è la vetta sommersa di un enorme vulcano - migliaia di evacuati per l’allarme tsunami : 1/6 ...

Il vulcano Mayon sta per Eruttare : 12mila persone in fuga : E' diventato rosso incandescente il cratere del vulcano Mayon, nelle Filippine, che da giorni tiene in apprensione l'intero Paese per le diverse scosse sismiche e le eruzioni di vapore prodotte dalla '...

Il vulcano Stromboli torna ad Eruttare : piccole colate di lava : Il vulcano Stromboli ha ricominciato ad eruttare, uno spettacolo per chiunque sia riuscito ad assistere al fenomeno naturale ripreso da molti turisti. Venerdì si e' osservato un cambiamento nell'...