Ermal Meta | il tweet che smentisce la relazione con Fabrizio Moro | la verità del cantante

Ermal Meta apre a una possibile relazione sentimentale con Moro? : Fabrizio Moro ed Ermal Meta fidanzati? Arriva la smentita Sin dalla loro prima comparsa a Sanremo, Ermal Meta e Fabrizio Moro, entrambi vincitori dell’ultima edizione del Festival, avevano fatto sognare le loro fan per via del loro feeling che a molti era apparso fin troppo intimo. Molti avevano addirittura ipotizzato che i due fossero innamorati. E così era bastato un semplice gioco di sguardi e la loro intesa sul palco ...

Classifica FIMI post Sanremo 2018 : Ermal Meta è primo negli album ma il singolo più venduto è ‘Una Vita in Vacanza’ : Lo Stato Sociale Il Festival di Sanremo 2018 è ormai un ricordo, ma come ogni anno è interessante verificare l’andamento delle vendite dei brani presentati durante la kermesse e, soprattutto, se il gusto del pubblico pagante incontri nei fatti anche quello delle giurie che hanno portato al podio formato nell’ordine da Ermal Meta con Fabrizio Moro, Lo Stato Sociale e Annalisa. Ebbene, a una settimana dalla fine del Festival, ecco che ...

FABRIZIO MORO/ Ermal Meta e il passato segnato dalla droga : "siamo due sopravvissuti - questo ci unisce" : FABRIZIO MORO, le dichiarazioni shock tra le pagine del settimanale DiPiù: "Ho fatto uso di droghe ed ho abusato di alcol, poi ho smesso perché avevo paura di morire".(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:21:00 GMT)

Rintracciato il bambino che canta Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro - una storia di sentimenti positivi dalla cameretta al Forum di Assago (video) : Si chiama Giuseppe, il bambino che canta Non mi avete fatto niente in un video pubblicato su Internet nei giorni scorsi, e che ha suscitato la curiosità di Ermal Meta. Proprio due giorni fa, il cantautore di Fier si è imbattuto in un video in cui un bambino canta il successo sanremese, nonché canzone vincitrice della kermesse, Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro (ne avevamo parlato qui). Colpito dalle doti musicali ...

La sorpresa di Ermal Meta e Fabrizio Moro a C’è Posta Per Te - emozione e coraggio che diventeranno una canzone d’amore (video) : Ermal Meta e Fabrizio Moro a C'è Posta Per Te ospiti della quinta puntata per una sorpresa speciale. I due vincitori del Festival di Sanremo hanno voluto fare un regalo alla famiglia di Giuseppe, che vuole ringraziare e chiedere il perdono a sua moglie e alle sue figlie Fino a poco tempo fa, Giuseppe ha sofferto di una grave malattia, per cui ha passato un periodo difficile ma non ha mai smesso di combattere e assorbire la forza della sua ...