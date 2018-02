Embraco non ritira i licenziamenti Calenda | ' Gentaglia | ora al lavoro con Invitalia'

Embraco licenzia - Calenda : 'Non incontro questa gentaglia' - : L'azienda del gruppo Whirlpool ha respinto la proposta del ministero dello Sviluppo economico per evitare i licenziamenti, sostituendoli con la cassa integrazione. Il Ministro: "Totale ...

Embraco rifiuta la proposta del governo : salta la trattativa su 497 licenziamenti. Calenda : “Gentaglia. Non li ricevo più” : Li chiama “gentaglia” e annuncia di avere più intenzione di riceverli. salta la trattativa tra il governo ed Embraco, l’azienda brasiliana che aveva annunciato 497 licenziamenti tra i 527 dipendenti dello stabilimento di Riva di Chieri , in provincia di Torino. “Ho parlato per telefono con l’azienda e ho spiegato che la loro proposta, sul passaggio dei lavoratori al part-time, non è accettabile”, ha detto il ministro ...

Embraco - slitta l’accordo su 500 licenziamenti. Calenda : “Se non li ritirano sarà un atto di guerra al governo” : Un piccolo passo avanti, ma ancora niente di sicuro. Embraco, l’azienda brasiliana che aveva annunciato 497 licenziamenti tra i 527 dipendenti dello stabilimento di Riva di Chieri , in provincia di Torino, potrebbe ritirare questa sua decisione. Dopo mesi di discussioni, scioperi, manifestazioni e dopo l’incoraggiamento di Papa Francesco agli operai (ricevuti ieri in Vaticano), la società che produce compressori per i frigoriferi della Whirlpool ...

Gentiloni ai lavoratori dell'Embraco : 'Non vi lasciamo soli' : 'Ci lavoriamo, dobbiamo trovare una soluzione non vi lasciamo soli'. Lo ha detto presidente del consiglio, Paolo Gentiloni, al suo arrivo al Lingotto incontrando i lavoratori dell'Embraco (gruppo ...

Gentiloni a lavoratori Embraco : non vi lasciamo soli : Milano, 12 gen. (askanews) 'Ci lavoriamo, non vi lasciamo soli. Dobbiamo trovare una soluzione. Un pezzetto si è già trovato ma dobbiamo trovare una soluzione'. Con queste parole il presidente del ...