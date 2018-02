Embraco licenzia | ignorato il governoL' ira di Calenda | Sono degli

Embraco non ritira i licenziamenti. Calenda : 'Gentaglia - ora al lavoro con Invitalia' : Alla proposta del governo di fermare licenziamenti e cassa integrazione 'Embraco ha risposto negativamente, si conferma un atteggiamento di totale irresponsabilità dell'azienda. Le loro motivazioni ...

Embraco rifiuta la proposta del governo : salta la trattativa su 497 licenziamenti. Calenda : “Gentaglia. Non li ricevo più” : Li chiama “gentaglia” e annuncia di avere più intenzione di riceverli. salta la trattativa tra il governo ed Embraco, l’azienda brasiliana che aveva annunciato 497 licenziamenti tra i 527 dipendenti dello stabilimento di Riva di Chieri , in provincia di Torino. “Ho parlato per telefono con l’azienda e ho spiegato che la loro proposta, sul passaggio dei lavoratori al part-time, non è accettabile”, ha detto il ministro ...

Embraco : Calenda - via licenziamenti - pronti a battaglia contro dumping(2) : (AdnKronos) – Questo “vuol dire andare a Bruxelles e verificare, cosa che sto già facendo fare dall’ambasciatore, se hanno già un accordo con la Slovacchia, un accordo fiscale che configura un aiuto di stato”, spiega Calenda. “Il ministro degli esteri Alfano, su mia richiesta, chiederà spiegazioni al governo slovacco, perché questo fatto che i paesi dell’est che beneficiano peraltro di fondi europei, facciamo ...

Embraco : Calenda - via licenziamenti - pronti a battaglia contro dumping : Roma, 12 feb. (AdnKronos) – Per il futuro di Embraco e dei suoi lavoratori, “c’è speranza ma non faccio mai pronostici e, soprattutto, non li porto in campagna elettorali come invece fanno Salvini e Di Battista”. Ad affermarlo il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, parlando, nel corso di un’intervista alla trasmissione ‘Agorà’ su Rai 3, dei possibili sviluppi della vertenza Embraco. ...

Embraco - slitta l’accordo su 500 licenziamenti. Calenda : “Se non li ritirano sarà un atto di guerra al governo” : Un piccolo passo avanti, ma ancora niente di sicuro. Embraco, l’azienda brasiliana che aveva annunciato 497 licenziamenti tra i 527 dipendenti dello stabilimento di Riva di Chieri , in provincia di Torino, potrebbe ritirare questa sua decisione. Dopo mesi di discussioni, scioperi, manifestazioni e dopo l’incoraggiamento di Papa Francesco agli operai (ricevuti ieri in Vaticano), la società che produce compressori per i frigoriferi della Whirlpool ...

