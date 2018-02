EMBRACO - IRA CALENDA/ “Irresponsabili e gentaglia” : azienda rifiuta proposte Mise e vara 500 licenziamenti : Vertenza EMBRACO, l'ira del ministro Carlo CALENDA: "irresponsabili e gentaglia, vado a Bruxelles". L'azienda rifiuta l'ultima proposta di Mise e sindacati, si va verso 500 licenziamenti(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 16:32:00 GMT)

Embraco licenzia e dice no alle richieste del governo, ira di Calenda e sindacati" "Irresponsabili"

Esuberi EMBRACO : c'è uno spiraglio : Dopo l'ultimatum del ministro Calenda, i vertici del gruppo Whirpool giovedì prossimo dovrebbero firmare il verbale nel quale sarà cristallizzato il ritiro dei licenziamenti -

EMBRACO - slitta l’accordo su 500 licenziamenti. Calenda : “Se non li ritirano sarà un atto di guerra al governo” : Un piccolo passo avanti, ma ancora niente di sicuro. Embraco, l’azienda brasiliana che aveva annunciato 497 licenziamenti tra i 527 dipendenti dello stabilimento di Riva di Chieri , in provincia di Torino, potrebbe ritirare questa sua decisione. Dopo mesi di discussioni, scioperi, manifestazioni e dopo l’incoraggiamento di Papa Francesco agli operai (ricevuti ieri in Vaticano), la società che produce compressori per i frigoriferi della Whirlpool ...