"Nella decisione della nuova sede dell' agenzia europea del farmaco rivendico la centralità del Parlamento europeo". Lo ha detto il presidente dell'. "Per cambiare sede serve la riforma del regolamento, per cambiare regolamento serve il procedimento legislativo ordinario che è in corso.Vedremo cosa decideranno la Commissione Ambiente e l'Aula,che è sovrana.Lavorerà nell'interesse dei cittadini europei, ma il Parlamento non può accettare ordini da fuori quando è previsto un procedimento".(Di lunedì 19 febbraio 2018)