Elezioni | Twitter dedica un emoji speciale alle politiche | è un’urna tricolore

Questo è l'emoji che Twitter ha scelto per le Elezioni italiane : La campagna elettorale corre veloce verso l'appuntamento del 4 marzo, quando milioni di Italiani andranno a votare per le elezioni politiche. Per tutti coloro che vogliono seguire la conversazione e commentare le elezioni su Twitter, la piattaforma ha introdotto una emoji speciale – che raffigura un’urna elettorale avvolta dalla bandiera italiana – che apparirà utilizzando gli hashtag #Elezioni, ...

Elezioni e social /2 – Renzi trascura Twitter e da rottamatore diventa restauratore : [Continua da qui] C’era una volta Matteo Renzi il rottamatore. Prometteva di mandare in pensione l’intera classe dirigente italiana, di smontare questo Paese pezzo dopo pezzo, di rinnovare i riti opachi e paludati della politica. In una parola, di disintermediare ogni aspetto della relazione tra potere e cittadino: dalla comunicazione alla burocrazia. La sua rivoluzione partiva dalla forma, che in politica coincide quasi sempre con la sostanza. ...

Elezioni - Calenda : “Salvini e Di Battista? Fanno i cialtroni sulla pelle degli operai coi selfie”. Poi si scusa su Twitter : Durissimo attacco del ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, al leader della Lega, Matteo Salvini, e al deputato uscente del M5s, Alessandro Di Battista. Ospite de L’Aria che Tira (La7), il ministro smentisce alcune dichiarazioni di Salvini, come il deposito di una interrogazione parlamentare della Lega. E spiega: “Salvini è andato alla Ideal Standard di Roccasecca solo per farsi i selfie con operai che rischiano il posto di lavoro. E ...