Elezioni | la stampa inglese torna a prendere in giro Berlusconi | “Bandito dai pubblici

Paolo Gentiloni - cosa promette ad Angela Merkel in conferenza stampa sulle Elezioni italiani : Non saranno certo i sondaggi a scegliere il prossimo governo italiano: Paolo Gentiloni, in conferenza stampa con Angela Merkel, mette in guardia da chi disegna scenari foschi di governi impossibili, ...

Elezioni - l’addetto stampa M5s in Veneto ai candidati : ‘Tirate fuori il peggio degli avversari : nefandezze e foto imbarazzanti’ : “Tirate fuori tutto il peggio sui candidati degli altri partiti”. Questo il ‘consiglio’ rivolto dall’addetto alla comunicazione M5s in Veneto, Ferdinando Garavello, ai candidati pentastellati. Come riporta il Gazzettino, l’area comunicazione ha chiesto a chi è in corsa per un posto in Parlamento e ai simpatizzanti di “trovare nefandezze e foto imbarazzanti” sugli avversari. Per Garavello, invece, ...

Elezioni - Forza Italia scarica Razzi : “L’ho saputo dalla stampa - pensavo a una bufala. Io sempre al servizio del popolo” : “C’è tempo fino a lunedì, e visto che non mi ha chiamato nessuno io spero ancora che qualcuno possa aver apprezzato il mio lavoro e il mio essere sempre in mezzo alla gente e tra i giovani. Senza regali o regalini”. Così il senatore uscente di Forza Italia Antonio Razzi. “Certo, quando ho saputo tramite la stampa della non ricandidatura ho pensato a una bufala: tra uomini che valgono ci si parla prima di far sapere certe ...

Elezioni - Carelli (M5s) : “Grillo non ama giornalisti? Usa frasi forti perché comico. Stampa non sempre corretta con lui” : “Grillo non ama i giornalisti? Lui nasce come comico. E i comici usano degli stilemi e delle espressioni forti, da Aristofane a Plauto. frasi come “vi mangerei tutti per il gusto di rivomitarvi” fanno parte della sua personalità. Però forse Grillo lo fa anche perché in passato la Stampa non lo ha trattato sempre con correttezza”. Così a Otto e Mezzo (La7) Emilio Carelli, ex direttore di Sky Tg24 e candidato M5S alle Elezioni politiche, risponde ...

