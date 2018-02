Elettra Lamborghini | debutto al top per il suo primo singolo

Elettra Lamborghini debutta nella musica con il singolo 'Pem Pem' ed è subito mania : [COMUNICATO STAMPA] Pem Pem , il singolo di debutto di Elettra Lamborghini , in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 2 febbraio , ha realizzato a oggi oltre 4 milioni di streaming su Spotify. Il brano è nella Top Viral 50 in ben 20 paesi. Il video ha raggiunto oltre 4 milioni di visualizzazioni su YouTube in meno di una settimana. Dopo aver duettato con Guè Pequeno e ...

Puoi continuare a seguire le avventure di Elettra guardando Geordie Shore 15 ogni venerdì alle 22.50 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOW TV .

Nuova concorrente all’Isola dei Famosi : acerrima nemica di Elettra Lamborghini : Questa sera su Canale 5, andrà in onda la quarta puntata dell'Isola dei Famosi, puntata che si preannuncia piuttosto spumeggiante. Basti pensare all'ennesimo colpo di scena che ci ha regalato questo reality: l'abbandono forzato di Craig Warwick, a seguito di un infortunio alla gamba. Chi sarà il nuovo concorrente che lo sostituirà? L'abbandono di Craig Warwick e la new entry Stasera vedremo sbarcare in Honduras una Nuova naufraga, la donna non è ...

Pem Pem - Elettra Lamborghini | Testo - Audio - MP3 : Canzone Elettra Lamborghini, Pem Pem: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Elettra Lamborghini è Pem Pem: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Elettra Lamborghini ha ufficialmente dato il via alla sua carriera solista con il suo primo singolo intitolato Pem Pem. Il pezzo è una bomba reggaeton […]

Elettra Lamborghini bisessuale : "Mi piacciono anche le donne" : In un'intervista a "Il Giorno" l'ereditiera più famosa del momento, Elettra Miura Lamborghini, nipote del fondatore del mitico marchio automobilistico, ha ammesso le sue...

Elettra Lamborghini : 'In Pem Pem canto una cosa che non faccio da molto tempo' : ... la puoi vedere in Geordie Shore 15 ogni venerdì alle 22.50 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOW TV - sai che la matadora ha un talento per " scaldare l'acqua, ma non entrare in vasca ". A prima ...

