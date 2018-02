“È come fumare 20 sigarette” | la pratica quotidiana da evitare Lo facciamo tutti i

“È come fumare 20 sigarette al giorno” - la pratica quotidiana da evitare. Lo facciamo tutti i giorni senza pensarci minimamente - ma secondo uno studio recente fa malissimo : “A lungo termine è devastante per i polmoni” : Ci avete mai pensato? E se tutti i prodotti spray per le pulizie, che molti di noi usano quotidianamente, fossero molto nocivi per la nostra salute? Eh sì, perché secondo un nuovo studio, il danno sarebbe equiparabile a quello inferto da venti sigarette fumate al giorno. La ricerca, pubblicata sulla rivista “American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine” dell’American Thoracic Society, è stata condotta su un ...