“È come fumare 20 sigarette al giorno” | la pratica quotidiana da evitare Lo facciamo

caffeinamagazine

: C'È QUASI DA PIANGERE IO NON SONO STUNTMAN SO COME FARMI MALE ANCHE TROPPO FACILE SCANNO SENZA PENSARCI MANGIO SENZ… - approfondirsi : C'È QUASI DA PIANGERE IO NON SONO STUNTMAN SO COME FARMI MALE ANCHE TROPPO FACILE SCANNO SENZA PENSARCI MANGIO SENZ… - approfondirsi : no inizio a fumare come una turca - inerpe : RT @lameduck1960: Se dite 'questa non è vera sinistra' siete come quelli che 'fumare due sigarette al giorno non è avere il vizio del fumo… -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Ci avete mai pensato? E se tutti i prodotti spray per le pulizie, che molti di noi usanomente, fossero molto nocivi per la nostra salute? Eh sì, perché secondo un nuovo studio, il danno sarebbe equiparabile a quello inferto da ventifumate al giorno. La ricerca, pubblicata sulla rivista “American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine” dell’American Thoracic Society, è stata condotta su un campione di seimila persone, seguite nell’arco di 20 anni. Stando ai dati ottenuti, sarebbero in particolare le donne a soffrire delle conseguenze a lungo termine dell’utilizzo di questi prodotti.riporta l’HuffPost Italia, infatti: “Mentre gli effetti sull’asma sono, col passare del tempo, sempre più documentati, poco sappiamo di quelli a lungo termine”, ha spiegato la professoressa Cecilie Svanes, autrice ...