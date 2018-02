E’ arrivata la felicità | la puntata del 21 febbraio | anticipazioni

È arrivata la Felicità - la nuova stagione : intervista a Giulia Bevilacqua e Alessandro Roja : Nei panni di Pietro Mieli e Valeria Camilli i due attori torneranno, nella seconda stagione della Fiction Rai, in onda dal 20 febbraio.

E’ arrivata la felicità 2 - prima e seconda puntata : Angelica è malata! : Nelle prime due puntate della fiction Rai vedremo Orlando e Angelica alle prese con la loro quotidianità tra litigi ed incomprensioni. I due inizieranno a fare i conti con la convivenza e la loro famiglia allargata. Purtroppo una notizia inaspettata sconvolgerà le loro vite… Dopo l’enorme successo della prima stagione, torna a grande richiesta nel palinsesto di Rai 1 “E’arrivata la felicità”, ...

E’ arrivata la felicità 2 - anticipazioni e trama puntate : torna la nuova stagione della fiction di Rai 1 : Dal 20 febbraio torna su Rai 1 la seconda stagione di “E’ arrivata la felicità”, la fiction diretta da Francesco Vicario ed interpretata da Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi. Nel cast ritroveremo anche Giulia Bevilacqua, Lunetta Savino, Ninetto Davoli, Alessandro Roja, Massimo Wertmuller e Simona Tabasco. Ci saranno poi diverse new entry tra cui Lorenza Indovina, Primo Reggiani e Tullio Solenghi. Scopriamo ora tutte le ...

E’ arrivata la felicità - la seconda stagione al via 20 febbraio : anticipazioni : Torna in prima serata la fiction targata Rai E’ arrivata la felicità con la seconda stagione. Le storie della tramissione, in onda a partire da martedì 20 febbraio alle 20.50 su Rai1, continuano a ruotare attorno alla coppia formata da Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria, rispettivamente Angelica e Orlando. La fiction è fondamentalmente un affresco che racconta, con le tinte forti e dissacranti della commedia, il turbinio quotidiano di ...

‘È arrivata la felicità’ - la seconda serie in onda su Rai Uno : trama e anticipazioni : Torna su Rai Uno la seconda serie della fiction “E’ arrivata la felicità”, interpretata da Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria. Le 12 puntate dirette da Francesco Vicario andranno in onda il...

“E’ arrivata LA FELICITA'” ecco tutte le sorprese della seconda stagione della fiction targata Rai1 : Un affresco che racconta, con le tinte forti e dissacranti della commedia, il turbinio quotidiano di una famiglia unita e fino ad ora spensierata che si ritrova suo malgrado a fare i conti con i grandi imprevisti della vita, capaci di mettere a dura prova anche l’amore più vero e collaudato. In questa seconda serie di “E’ ARRIVATA la felicità” Angelica e Orlando, insieme ai quattro figli adolescenti e il piccolo appena nato, dovranno con ...

È arrivata la felicità 2 tra il tumore di Angelica e i fantasmi di Orlando : le anticipazioni in conferenza stampa : È arrivata la felicità 2 è ufficialmente ai nastri di partenza. Nei giorni scorsi Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria sono stati a Sanremo 2018 per presentare la nuova stagione della fiction Rai e oggi hanno fatto lo stesso in conferenza stampa a favore di giornalisti e telecamere. Insieme al resto del cast, a Tinni Andreatta, produttori e il regista Francesco Vicario, i due protagonisti hanno presentato la nuova stagione della serie che si ...

E’ arrivata la felicità 2 - trama 1^ e 2^ puntata : Angelica ha un tumore : Anticipazioni E’ arrivata la felicità 2, prima e seconda puntata: il sospetto Torna su Raiuno, dopo il grande successo ottenuto dalla prima stagione, E’ arrivata la felicità con Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi, Lunetta Savino, Alessandro Roja e Giulia Bevilacqua. Dialoghi divertenti, situazioni bizzarre, musica, ballo e un racconto che coinvolgeva tre generazioni hanno decretato il successo di E’ arrivata la felicità. ...

È arrivata la felicità - Claudia Pandolfi svela : “Vivrò un grande dolore” : E’ arrivata la felicità, seconda stagione: la confessione di Claudia Pandolfi Andranno in onda martedì 20 e mercoledì 21 febbraio le prime due puntate della seconda stagione di E’ arrivata la felicità, la fiction con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria. Una serie tv molto apprezzata dal pubblico di Rai1, visto il successo che ha avuto la prima stagione, andata in onda qualche anno fa. E proprio in attesa del debutto di questa nuova ...

'E' arrivata la felicità 2' : nella fiction una dodicenne di Gragnano : Ama la danza e il teatro. Ma in fondo è una ragazzina di dodici anni come tante sue coetanee. Studia, si diverte, ama il cinema e il ballo. Elena Foresta, dopo l'esordio nel film di d'Alatri 'In punta ...

Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria a Sanremo 2018 (video) : omaggio a Francesco Nuti in attesa di È arrivata la felicità 2 : Dopo una lunga serata è finalmente arrivato il momento di Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria a Sanremo 2018. I due attori salgono insieme sul palco dell'Ariston per lanciare È arrivata la felicità 2 in onda dal 20 febbraio e non solo. La loro presenza è soprattutto un omaggio ad un grande artista italiano purtroppo abbandonato e dimenticato ma non dai suoi fan. Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria a Sanremo 2018 si lanciano in uno ...

È arrivata la felicità 2 tra tradimenti e nuovi amori : Orlando e Angelica in crisi? : Un racconto emotivo, il racconto di una famiglia, questo è l'incipit di È arrivata la felicità 2, la fiction con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria che torneranno a vestire i panni di Orlando e Angelica. Dopo molti contrattempi, liti e ostacoli, i due finalmente sono riusciti a raggiungere la loro felicità ma insieme a questa arriveranno anche tante altre cose. Il sistema non cambia e la fiction di Rai1 si prepara a tornare con altri 12 ...