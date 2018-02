“Dottore | ma è vero che…?” | un sito web per contrastare le fake news in tema di salute

laragnatelanews

: RT @RobiVil: 'Mi dia qualcosa di #naturale'. Ma è sempre meglio? Un po' di chiarezza su #dottoremaeveroche Dottore, ma è vero che... ? http… - eumed : RT @RobiVil: 'Mi dia qualcosa di #naturale'. Ma è sempre meglio? Un po' di chiarezza su #dottoremaeveroche Dottore, ma è vero che... ? http… - RobiVil : Questa è una di quelle cose che mi sento dire spesso. La vaccinazione antinfluenzale può provocare l’influenza? - D… - ItaliaaTavola : #Medici contro le #fakenews Nasce il #portale “Dottore ma è vero che...” #IaT - Troppo spesso le notizie mediche su… -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Lesono un problema che, con il numero sempre maggiore di persone che si informano online, ha raggiunto livelli preoccupanti, soprattutto per i pericoli che una cattiva informazione può provocare sulla società, in particolare quando la questione riguarda ladelle persone, tra la promozione di terapie alternative a patologie anche gravi che mettono in pericolo la vita delle persone. Pochi giorni fa, al riguardo, sono intervenuti i diabetologi italiani che hanno smentito categoricamente l’ipotesi che la sola dieta possa servire a curare il diabete di tipo 1, ribadendo la necessità di somministrare insulina per tenere sotto controllo questa patologia evitando conseguenze potenzialmente fatali. E adesso la Fnomceo, Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e Odontoiatri, ha deciso di scendere in campo creando un portale web che andrà incontro alle esigenze delle ...