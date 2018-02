Doppio podio Master a Roma per Riccardo Carmina

Sci alpinismo - Coppa del Mondo di sci alpinismo 2018 : Doppio podio azzurro nella vertical race di Andorra : Dopo la Cina e la Svizzera, la Coppa del Mondo di sci alpinismo 2018 ha fatto tappa sulle nevi di Font Blanca, nel Principato di Andorra . Il fine settimana di gare, tuttavia, non era iniziato nel migliore dei modi, visto che le condizioni meteorologiche hanno costretto gli organizzatori ad annullare la gara individuale prevista sabato. Tutto regolare, invece, nella giornata di domenica, quando erano in programma le vertical race . Nel settore ...

Sci alpinismo - Coppa del Mondo 2018 : Doppio podio azzurro in Svizzera - successi francesi : Dopo l’apertura in Cina, la Coppa del Mondo di sci alpinismo 2018 ha fatto tappa in Svizzera, presso la località di Villars-sur-Ollon. Per l’Italia sono arrivati i podi di Robert Antonioli e Michele Boscacci, rispettivamente secondo e terzo dell’individuale maschile alle spalle del francese Xavier Gachet. Il ventottenne di Albertville ha preceduto i due atleti valtellinesi di tredici e diciannove secondi rispettivamente, mentre ...