Domenica Live | il fuori onda di Nadia Rinaldi | Non posso dirlo

Eva Henger e Nadia Rinaldi faccia a faccia a Domenica Live : Il caso Monte tiene banco nel salotto di Barbara d’Urso a “Domenica Live”. Per la prima volta Eva Henger e Nadia Rinadi si confrontano in un acceso faccia a faccia. Le due hanno una posizione diversa. Per Eva la Rinadi ha “visto tutto ma nega per paura”, mentre Nadia replica: “In passato il mio nome è già stato associato alla droga e ho combattuto molto, voglio restare fuori da questa storia”. “Se ...

Domenica Live - fuori onda di Nadia Rinaldi ad Eva Henger : «Non lo posso dire» : Eva Henger e Nadia Rinaldi - Domenica Live A Domenica Live anche ieri si è parlato dello scandalo droga all’Isola dei Famosi 2018. A confrontarsi sulla vicenda sono state l’accusatrice Eva Henger e Nadia Rinaldi, che non ha né confermato e né smentito la tesi della collega. Semplicemente, l’attrice romana ha dichiarato di non aver mai visto Francesco Monte con la marijuana. Un fuori onda, però, confermerebbe il ...

“Ho cambiato tutto…”. La trasformazione estrema di Serena Grandi. Durante la puntata di Domenica Live - l’attrice entra in sala operatoria e - dopo 7 ore - quando esce - è completamente nuova. Barbara D’Urso - in esclusiva - documenta tutto. Naturalmente non mancano le critiche (feroci) : “Barbara tu per noi donne di spettacolo sei un esempio eclatante e noi dobbiamo guardare la tua energia e il modo in cui prendi questo lavoro, che è un lavoro meraviglioso”, con queste parole Serena Grandi, 60 anni il prossimo 23 marzo, ha salutato Barbara D’Urso prima di entrare in sala operatoria. Esatto, la Grandi si è sottoposta a un intervento di chirurgia estetica e Barbara D’Urso, a Domenica Live, ha documentato tutto in ...

Domenica Live - bagarre sul ‘canna-gate’ all’Isola dei Famosi. Nadia Rinaldi a Eva Henger : “Io non ho visto quello che hai visto tu. Basta - lasciaci in pace” : All’Isola dei Famosi, durante la diretta del martedì, si cerca di parlarne il meno possibile. Ma gli altri programmi Mediaset ci marciano. E’ l’ormai famigerato “canna gate“: Eva Henger che ha accusato Francesco Monte di aver fatto uso di marijuana in Honduras, nella settimana precedente allo sbarco sull’Isola. Ieri, durante Domenica Live, la Henger ha cercato di convincere Nadia Rinaldi, altra ex naufraga, a ...

“L’ho aiutata fisicamente con un clistere”. Orrore puro a Domenica Live. Nadia Rinaldi parla della stitichezza di un’altra naufraga dell’Isola dei famosi e - non contenta - svela dettagli molto privati di quella defecazione dopo “l’aiutino”. Il pubblico non crede alle proprie orecchie e in studio il gelo è assoluto. Mai vista la D’Urso tanto a disagio : Apoteosi del trash a Domenica Live. Il pubblico in studio, quello a casa e anche tutti gli ospiti del salotto Domenicale di Barbara D’Urso sono rimasti letteralmente senza parole. Anche la padrona di casa è rimasta piuttosto imbarazzata. Ma cosa è successo di tanto sconvolgente? Intanto iniziamo con il dire che si parlava di Isola dei famosi. Tra gli ospiti c’era una delle ultime eliminate, Nadia Rinaldi che ha pensato bene di ritirare fuori la ...

Isola dei Famosi 2018 : Nadia Rinaldi smentisce Eva Henger a Domenica Live : Nadia Rinaldi ospite del contenitore Domenicale di canale 5, Domenica Live smentisce Eva Henger in merito al canna –gate sull’Isola Dei Famosi 2018. Nadia Rinaldi vs Eva Henger: Face to face dalla D’Urso, la verità Ieri pomeriggio a Domenica Live, per l’ennesima volta si è parlato del droga gate. Ancora una volta Eva Henger faccia a faccia con un’altra ex naufraga, tirata in ballo proprio dalla pornostar: Nadia Rinaldi. Ormai pare una ...

Karina Cascella torna a parlare di Serena Grandi dopo Domenica Live : Domenica Live: Karina Cascella dice la sua dopo la discussione con Serena Grandi Quando si parla di chirurgia plastica a Domenica Live è sempre presente Karina Cascella, contraria a qualunque tipo di intervento che non sia per motivi di salute. Ieri nel salotto di Barbara d’Urso si è mostrata Serena Grandi, dopo essersi sottoposta a ben 7 ore di intervento per togliere tutti quei chili in eccesso in varie parti del corpo. ...

Paola Caruso a Domenica Live : “Voglio togliermi le costole” : Con le sue ultime dichiarazioni ha lasciato tutti a bocca aperta. Paola Caruso a Domenica Live ha annunciato: “Voglio togliermi le costole“. L’ex Bonas di Paolo Bonolis ha sconvolto la stessa Barbara d’Urso e sollevato numerose polemiche sia nello studio di Canale 5 che sui social. Cosa è accaduto durante la puntata del famoso contenitore dell’ammiraglia Mediaset? E se si parla di chirurgia estetica non poteva ...

Di Maio sfida De Luca Jr. A Domenica Live dice : &qout;chi sbaglia è fuori - pena la querela&qout; : Il guanto della sfida è stato lanciato. Dal blog delle stelle Di Maio sfida De Luca Jr e scrive «aspetto la querela», ed esprime solidarietà alla giornalista di Fanpage strattonata alla convention di ...

