Diritti tv | domani commissione Lega A

Diritti tv - domani commissione Lega per un punto sulla vendita delle partite italiane : È in programma domani una commissione della Lega Serie A, convocata per fare il punto sulla vendita dei Diritti tv all'estero e sullo scenario Legato al mercato domestico, in attesa del responso dell'...

Diritti tv Serie A 2018-21 - domani in Lega ci sarà un incontro tecnico con MediaPro : La cinese Orient Hontai sta per acquisire la maggioranza della società spagnola MediaPro e così diventerà proprietaria dei Diritti tv dei calcio, spagnolo e italiano. Il fondo asiatico di investimenti ha chiuso il preliminare per acquisire il 54,5% di Immagina, la società di produzione audiovisiva nata dalla fusione di MediaPro e Globomedia controllata da Jaume Roures e Tatxo Benet, che continueranno a gestirla, per ...

Diritti tv Serie A - domani l’apertura delle buste : i possibili scenari : I club puntano a raccogliere almeno 1 miliardo, ma non sono escluse trattative private in caso di offerte sotto i minimi. L'articolo Diritti tv Serie A, domani l’apertura delle buste: i possibili scenari è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - domani assemblea con obiettivo 1 miliardo : Fra governance e Diritti tv, la Lega Serie A comincia il 2018 come ha concluso il 2017. domani alle 11 riprendono i lavori dell'assemblea elettiva interrotta il 7 dicembre ma non c'è ancora accordo su presidente e ad, da nominare entro il 29 gennaio, quando scadrà la proroga del commissario Carlo Tavecchio e si eleggeranno i vertici della Figc. Alle 14 comincia invece l'assemblea per l'approvazione del bando per la vendita dei ...