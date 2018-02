Digital Mismatch | se lavoro e competenze digitali non si incontrano

meteoweb.eu

: RT @IntribeTrend: Il Digital Mismatch è uno dei problemi del nostro paese: mancano le giuste competenze digitali e tecnologiche. Vieni a s… - fgpsapienza : RT @IntribeTrend: Il Digital Mismatch è uno dei problemi del nostro paese: mancano le giuste competenze digitali e tecnologiche. Vieni a s… - IntribeTrend : Il Digital Mismatch è uno dei problemi del nostro paese: mancano le giuste competenze digitali e tecnologiche. Vie… - btdc_unimib : Per fare adeguatamente fronte alle #sfide poste in essere dalla #complessità del nostro #mondo, in sostanza non bas… -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Ritorna il 15 marzo a Palazzo Castiglioni, nella settimana della MilanoWeek, la seconda edizione de Le professioni del Futuro, il convegno internazionale, ideato e organizzato da InTribe in collaborazione con ASSEPRIM e con la partecipazione di NEXI, che traccia l’evoluzione dell’innovazione in Italia. Come sta cambiando il mercato del? Davvero un bambino che inizia oggi la scuola elementare farà unche ancora non esiste? Il progresso tecnologico degli ultimi 20 anni, spiegano da MoBa, è paragonabile a quello dei 400 anni precedenti. Entro 10 anni il 70% delle professioni sarà cambiata, evolvendo grazie ale e alle innovazioni tecnologiche. È per questa ragione che al centro dei lavori della giornata, sarà il: un fenomeno sociale ed economico che sta investendo aziende, istituzioni e lavoratori alla ricerca di un nuovo modello in grado di ...