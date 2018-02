Dermatite da stress | cause | sintomi | cura e prevenzione

meteoweb.eu

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Perdasi intende un vasto gruppo di patologie dermatologiche che possono colpire un soggetto in un periodo di fortepsico-fisico. Tra i, il più evidente è l’infiammazione improvvisa della cute che si manifesta con un intenso prurito. Oltre ad esso, possono comparire: arrossamento della pelle, desquamazione e conseguente secchezza cutanea, vescicole, abrasioni e crosticine, gonfiore pruriginoso. Ladapuò interessare viso, collo, mani, braccia, gambe, persino piedi e aree genitali. Tra le: stile di vita frenetico (non a caso questa forma psicosomatica compare in concomitanza con periodi difficili e intensi), gravi traumi (es. lutti familiari, separazioni,i crisi di coppia, problematiche di salute ecc). Laprevede la somministrazione di pomate, unguenti e gel cortisonici, oltre a creme lenitive di automedicazione per lenire, ...