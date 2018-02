Dentro la separazione Aniston-Theroux | ecco i motivi dell’addio

vanityfair

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Quando una coppia brucia, la ragione spesso è la più banale. Così va anche all’interno dell’ultima «grossa»di Hollywood: l’addio, sancito a mezzo stampa da un comunicato congiunto del 16 febbraio. Jennifer e Justin, insieme da sette anni, marito e moglie da due, si sarebbero detti addio per uno deipiù classici: un diverso stile di vita che, nel loro caso, può essere riassunto in una sola frase. Lei sarebbe un’amante di Los Angeles, lui di New York. E questo basta a spiegare anche tanto altro. L’attrice, diventata famosa come la Rachel di Friends, incarna l’ideale della classica biondina californiana, l’attore di Leftlovers e scrittore è invece più il classico intellettuale da Manhattan. Dopo essersi innamorata di Justin, nel 2011, l’attrice avrebbe provato a trasferirsi sulla East Coast, ...