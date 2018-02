Degrado | illegalità e conflitto sociale Non c' è sviluppo senza il rilancio delle

huffingtonpost

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Lo Zen a Palermo, Scampia a Napoli, Corviale a Roma, le Dighe a Genova. Quartieri simbolo di quelle periferie nelle quali, da Nord a Sud, oggi, vive e lavora gran parte degli abitanti del nostro Paese. Luoghi ai margini, da "rigenerare", come da anni si fa in Europa. Secondo la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato dicittà eloro periferie, serve un grande progetto nazionale. Si tratta di luoghi diversi per conformazione fisica e condizioni sociali, "ma egualmente interessati da fenomeni di, marginalità, disagio, insicurezza, da una minore dotazione di servizi", la cui condizione "desta particolare allarme" sul fronte "della sicurezza, dell'ordine pubblico, dell'integrazione della popolazione straniera".Nelle periferie si concentrano "diversi fenomeni di illegalità, a partire ...