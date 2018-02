De Magistris contro De Luca | ' Sto con i giornalisti d' inchiesta Grave che li si

Pietre e bombe carta contro la polizia - l'ira di de Magistris : «Stop alla propaganda fascista» : «Chi aspettano il ministro dell'Interno e lo stesso governo per porre fine alla propaganda fascista nel nostro Paese?». Lo chiede il sindaco di Napoli Luigi de Magistris commentando...

Pietre e bombe carta contro la polizia - l'ira di de Magistris : 'Stop alla propaganda fascista' : 'Chi aspettano il ministro dell'Interno e lo stesso governo per porre fine alla propaganda fascista nel nostro Paese?'. Lo chiede il sindaco di Napoli Luigi de Magistris commentando quanto avvenuto ...

Napoli senza trasporti - de Magistris tuona : «Agiremo con rigore contro un atto criminale» : «La città è persona offesa e noi non solo agiremo, ma ho chiesto al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che ci sia il rigore necessario per affrontare un...

Mara Carfagna - la denuncia contro il sindaco di Napoli : 'De Magistris regala 50mila euro a dieci famiglie rom abusive' : L'ultima trovata del sindaco di Napoli Luigi De Magistris è regalare soldi a chi occupa abusivamente gli spazi pubblici. È il caso, ad esempio, della delibera della giunta napoletana che regala 50mila ...

Carfagna contro De Magistris : finanzia gli abusivi : Una delibera della giunta comunale di Napoli destina 50mila euro di soldi pubblici a dieci famiglie rom. Rom che, dopo l'incendio del campo in cui stavano, sono stati dirottati dal Comune nell'...

Emergenza babygang - scontro frontale tra de Magistris e Carfagna : 'La miseria è la cifra dell'azione amministrativa e politica di Luigi de Magistris e che lui, proiettando, la applichi ai suoi avversari politici è sintomo di disperazione. Mentre dall'opposizione arrivano proposte su età imputabile, patria potestà, ...

Napoli - De Magistris : “La criminalità minorile deve essere una priorità. Più controllo e prevenzione” : “Tra qualche giorno presenteremo un piano in prefettura per il 2018, ma da ex magistrato e da sindaco dico che oggi c’è bisogno di maggiore controllo del territorio. La risposta più importante e immediata deve essere data da chi ha il dovere di prevenire e perseguire i reati. Ci vogliono più risorse umane, materiali ed economiche sul controllo del territorio e sulle forze di polizia. Sono assolutamente favorevole al fatto che ai ...

Napoli intitola un largo a Maurizio Estate - de Magistris : «Più risorse contro criminalità e babygang» : «Da ex magistrato e da sindaco oggi c?è bisogno, e sono contento che il ministro dell?interno abbia deciso di venire nella nostra città, che la risposta più...

Napoli intitola un largo a Maurizio Estate - de Magistris : «Più risorse contro la criminalità» : «Da ex magistrato e da sindaco oggi c?è bisogno, e sono contento che il ministro dell?interno abbia deciso di venire nella nostra città, che la risposta più...

Napoli intitola un largo a Maurizio Estate - de Magistris : 'Più risorse contro la criminalità' : 'Da ex magistrato e da sindaco oggi c'è bisogno, e sono contento che il ministro dell'interno abbia deciso di venire nella nostra città, che la risposta più importante e immediata venga data da chi ha ...

Anm - i sindacati contro de Magistris 'A Capodanno ci ha esposto alla gogna mediatica' : Il braccio di ferro tra sindaco e lavoratori Anm va avanti da settimane. Prima gli incontri mancati, i rinvii, poi lo scontro finale sul no agli straordinari per Capodanno e ora le accuse. Le 7 sigle ...

De Magistris contro De Laurentiis : «Sullo stadio facciamo un lavoro apprezzato da tutti» : «La città e la squadra non hanno bisogno di polemiche che non fanno bene a nessuno, non mi inserisco in una polemica che non condivido e anzi esprimo il massimo sostegno alla squadra in...

De Magistris contro De Laurentiis : 'Sullo stadio facciamo un lavoro apprezzato da tutti' : 'La città e la squadra non hanno bisogno di polemiche che non fanno bene a nessuno, non mi inserisco in una polemica che non condivido e anzi esprimo il massimo sostegno alla squadra in un momento non ...

'Stese' a Napoli - Saviano contro De Magistris : 'Nessuno ne parla - è la sua vittoria' : 'Mi accuseranno, per quello che sto dicendo, di infangare di nuovo la città, mentre continuano a utilizzare le 'Stese' come metodo terroristico e sentiremo analisi su operazioni come 'vabbè, sono gang'...