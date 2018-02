De Luca | inchiesta rifiuti Napoli Video | Governatore | “vergogna Fanpage | aggressione

Inchiesta sui rifiuti in Campania : perché De Luca jr. si è dimesso : Il figlio del governatore della Campagna ha lasciato l'incarico di assessore al Bilancio del Comune di Salerno dopo i video di Fanpage

Cosa c'è nell'inchiesta che ha fatto dimettere Roberto De Luca : E' una vicenda che vede protagonisti un ex boss della Camorra, una potente dinastia politica - quella dei De Luca - e istituzioni che potrebbero non aver reagito a denunce e sollecitazioni con la ...

Cosa c'è nell'inchiesta che ha fatto dimettere Roberto De Luca : Roberto De Luca si è dimesso da assessore del comune di Salerno dopo un'inchiesta giornalistica condotta dal sito di informazione Fanpage sul traffico dei rifiuti in Campania. "Non voglio rappresentare un alibi per nessuno e rimetto il mio mandato nelle mani del sindaco. E' un atto doveroso per consentire il migliore prosieguo della campagna elettorale" ha detto il figlio del governatore della ...

Napoli - inchiesta appalti rifiuti. Roberto De Luca si dimette : “Provocazione vergognosa. Non voglio fornire alibi” : “Ho ricevuto attestati di stima e solidarietà, anche da tanti avversari politici, dopo la vicenda oscura in cui sono stato coinvolto. E’ chiaro a tutti che è stata messa in piedi una provocazione vergognosa. Ma non intendo offrire alibi a nessuno, né pretesti per operazioni di aggressione politica. Quindi rimetto il mio mandato di assessore al Comune di Salerno”. Così Roberto De Luca ha annunciato le dimissioni prendendo la ...

