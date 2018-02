De Luca all' attacco | ' Operazione camorristica contro di noi'

Caso Embraco - gaffe di Calenda I consulenti del lavoro all'attacco Toffoletto-De Luca con Whirlpool : Gentaglia! I consulenti del lavoro non ci stanno a finire nell'occhio del ciclone per il Caso Embraco, l'azienda con lo stabilimento in provincia di Torino del gruppo Whirlpool che la controllata del colosso americano degli elettrodomestici vuole chiudere e trasferire in Slovacchia, licenziando 497 lavoratori (su 535 complessivi). C'è temperatura nel quartier generale dell'associazione guidata da Marina Calderone per le parole del ministro per ...

Napoli - M5S sotto alla Regione con il video di Fanpage : “Il presidente De Luca si dimetta” : Un centinaio di persone sta partecipando al flash mob promosso dal Movimento 5 Stelle davanti al palazzo della Regione Campania, a Napoli, per chiedere le dimissioni del governatore Vincenzo De Luca. Il secondogenito del presidente della giunta regionale, Roberto De Luca, è coinvolto nell’inchiesta della procura di Napoli su un giro di tangenti ai politici per lo smaltimento illecito dei rifiuti. Con smartphone e tablet, tutti si sono ...

Inchieste e dimissioni - De Luca esce dall'angolo : «Resistenza contro la barbarie» : Assediato dal Movimento 5 Stelle, Vincenzo De Luca va al contrattacco. E spiega la sua verità in un lunghissimo video su Facebook in cui definisce «barbarie» l'inchiesta di...

Parco Nazionale Appennino Lucano presente all'Agri Travel Slow Travel Expo di Bergamo. : La presenza del nostro Parco ha lo scopo di promuovere il binomio parchi-agricoltura come formula vincente di uno sviluppo sostenibile dell'economia della comunità. Non c'è modo migliore per ...

Simone Miele e Luca Beltrame vincono la 5° edizione del Rally Ronde Val Merula : Sono Simone Miele e Luca Beltrame su Citroen DS3 i vincitori della quinta edizione del Rally Ronde Val Merula. Un trionfo ottenuto grazie ad una condotta di gara regolare e alla vittoria di due delle ...

Tangenti e rifiuti - Roberto De Luca si dimette dall'assessorato al Comune di Salerno : Roberto De Luca getta la spugna. Il secondogenito del governatore ha rimesso nelle mani del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli la delega al Bilancio e alle attività...

Marco Canepa - candidato di Casapound : dalla denuncia a Selvaggia Lucarelli all'epurazione da PND : ... dopo le proteste di Canepa, altri utenti hanno risposto così: 'Basterebbe usare un fake per stare sul gruppo ed evitare di calamitare attenzioni, ma forse questo al corso di politica di Casapound ...

Luigi Di Maio all'attacco sull'inchiesta rifiuti in Campania : "I De Luca assassini della mia terra - si devono dimettere" : Dopo la pubblicazione del secondo video di Fanpage sull'inchiesta rifiuti in Campania, il Movimento 5 Stelle va all'attacco del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e del figlio Roberto, assessore al Bilancio a Salerno."La terra dei fuochi esiste non per colpa della criminalità organizzata ma per colpa di politici come il pd e forza italia che fanno affari con la criminalità organizzata", ha detto il candidato premier ...

La gara a squadre ad Amici di Maria De Filippi - dal rientro di Matteo all’arrivo di Luca Tommassini : sfide e concorrenti a rischio (video) : Una nuova gara a squadre ad Amici di Maria De Filippi ha visto sfidarsi fra loro i talenti della scuola di Mediaset per il Ferro e per il Fuoco. All'inizio della puntata, viene chiamato in studio Matteo dei Black Soul Trio, per risolvere e concludere la questione aperta da due settimane. Infatti, due sabati fa la squadra del Ferro ha persone due volte di seguito la sfida a squadre, e i professori Rudy e Carlo hanno chiesto una doppia ...

Luca Tommassini direttore artistico di Amici di Maria De Filippi - il debutto in studio : “Renderò gli allievi artisti” (video) : Luca Tommassini direttore artistico di Amici di Maria De Filippi per il serale in partenza nei prossimi mesi. Il rumor circolava sul web e sui social da settimane, e durante la diretta del 17 febbraio la notizia è stata confermata proprio da Maria stessa. Lo storico coreografo volto di X Factor ha abbandonato il talent di Sky Uno per approdare in Mediaset nel talent di Maria. La conduttrice ha spiegato che l'ex direttore artistico Giuliano ...

FEDERICA PANICUCCI E FRANCESCO VECCHI / Tapiro Striscia la Notizia : anche Selvaggia Lucarelli all'attacco : Tapiro di Striscia la Notizia per FEDERICA PANICUCCI e FRANCESCO VECCHI; dopo la litigata a Mattino Cinque, Valerio Staffelli consegna ad entrambi il simpatico animale d'oro.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 18:08:00 GMT)

Napoli - indagato De Luca Jr/ Ultime notizie - appalti rifiuti : accordi su ecoballe - i filmati : Napoli, appalti rifiuti in Campania, indagato Roberto De Luca (figlio del Governatore) e Luciano Passariello, consigliere Fdi e braccio destro di Giorgia Meloni. Le accuse e le indagini(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 13:07:00 GMT)

Napoli - perquisito il figlio del governatore De Luca : “Nei filmati accorso sulle ecoballe” : Perquisizione in nottata a carico di Roberto De Luca, indagato per corruzione nell’ambito della stessa inchiesta che vede coinvolto l’ex broker dei rifiuti Nunzio Perrella. Al centro della perquisizione un video di Fanpage tra Perrella, un consulente del lavoro che avrebbe fatto da intermediario tra lo stesso Perrella e il commercialista De Luca jr. Nelle immagini acquisite, si fa riferimento a un accordo da chiudere sulle ecoballe, con Nunzio ...

Il gotha del cinema e l'assessore capitolino alla Cultura Luca Bergamo : Non è tanto importante il numero dei nomi del cinema italiano che chiedono le dimissioni dell'assessore capitolino alla Cultura Luca Bergamo e del vicepresidente della Commissione Cultura. È la ...