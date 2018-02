De Guindos vice della Bce è un colpo per la linea italiana

BCE - Luis de Guindos sempre più vicino alla vice presidenza : Dopo l'ufficializzazione dal parte del Governo spagnolo alla candidatura dell'attuale Ministro dell'Economia della Spagna, de Guindos appare come il grande favorito, soprattutto dopo che il ...

Un politico alla Bce : ?chi è Luis De Guindos - il prossimo vice di Draghi : Non è un tecnico ma nemmeno un uomo di partito. È da sette anni un ministro chiave del governo spagnolo. E più ancora Luis De Guindos è un politico che sa come funziona l’economia e sa come muoversi tra i consigli di amministrazione delle banche e dei grandi gruppi, non solo spagnoli. Sarà lui il vicepresidente della Banca centrale europea...

De Guindos verso vicepresidenza Bce - Irlanda ritira candidato : Padoan, De Guindos? stiamo ancora valutando - "Stiamo ancora facendo le ultime valutazioni": così il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan risponde a chi gli chiede se l'Italia appoggia il nome ...

Bce : Padoan - De Guindos vice? 'Stiamo facendo ultime valutazioni' : Ma intanto oggi i ministri dell'Economia dell'area euro si esprimeranno sul vice, e di fronte a loro ci sono due possibilità: il ministro spagnolo dell'Economia De Guindos - che gode del sostengo di ...

Bce : lunedi' Eurogruppo decide su vicepresidente banca centrale - atteso ok a de Guindos : Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Bruxelles, 15 feb - Lo spagnolo Luis de Guindos dovrebbe avere la meglio sull'irlandese Philip Lane. Pero' ci sono - e in parte resteranno - strascichi polemici e anche ...

Bce - lo spagnolo de Guindos favorito per la vicepresidenza : Entra nel vivo la corsa alla successione del portoghese Victor Constancio, vicepresidente della Banca centrale europea. Il ministro dell'Economia spagnolo, Luis de Guindos Jurado, ha di fatto ...

BCE - Spagna candida De Guindos alla vice presidenza : Luis de Guindos sarà in lizza per la vice presidenza della Banca Centrale Europea . Il Governo iberico ha infatti ufficializzato la candidatura del Ministro dell'attuale Ministro dell'Economia della Spagna per il ruolo attualmente ricoperto da Vitor Constancio, il cui mandato scade a maggio. Il prossimo 19 febbraio l'Eurogruppo dovrà decidere il candidato da proporre al Consiglio ...