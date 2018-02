David Bowie | esce in aprile la ristampa di Aladdin Sane

David Bowie. L'arte di scomparire : Nei primi anni post-infarto, avendo improvvisamente molto tempo a disposizione e vivendo a New York , una della città più "vive" del mondo, non perde tempo e si immerge completamente in questa nuova ...

David Bowie - in arrivo la ristampa in vinile argento di "Aladdin Sane" : Sempre il 13 aprile sarà infine possibile ascoltare 'ChangesOneBowie' , raccolta del 1976, in una versione ad alta risoluzione, in streaming e download. Maggiori informazioni si possono trovare qui .

significato e testo di "Lettera dal Duca", il brano che segna il ritorno sul palco dell'Ariston dopo 38 anni dal loro debutto al Festival di Sanremo nel 1980. Lo storico gruppo torna con un omaggio a David Bowie, scomparso nel 2016. Nel 1980 esordivano al Festival con "Contessa", ora i Decibel ritrovano il palco dell'Ariston

Lanciato con successo Falcon Heavy, il razzo della SpaceX di Elon Musk destinato a restituire agli Stati Uniti la capacità di portare in orbita equipaggi umani e dare avvio alla missione su Marte. Per il momento il razzo più potente al mondo con 27 motori ha rilasciato nello spazio con l'angolo più idoneo per il volo verso il Pianeta Rosso l'ogiva contenente una Tesla Roadster rosso ciliegia, altra firma di Elon Musk

Space X - il super razzo di Elon Musk lanciato verso Marte con un'auto a bordo sulle note di David Bowie : La partenza da Cape Canaveral sulle note della canzone "Life on Mars". A bordo l'auto elettrica Tesla Roadster

Lettera dal duca è il brano presentato dai Decibel al Festival di Sanremo 2018, quarant'anni dopo la loro ultima partecipazione con Contessa. La band capitanata da Enrico Ruggeri celebra la sua reunion in occasione della prestigiosa kermesse canora con una canzone che rappresenta un omaggio al duca bianco, il grande artista inglese David Bowie, grazie ad un testo scritto da Diego Calvetti, Massimiliano Pelan, Veronica Scopelliti e Fabio De

David Byrne : il video ufficiale della cover di 'Heroes' di David Bowie con i Choir! Choir! Choir! " GUARDA : Questo vale per lo sport, i balli... e i canti di gruppo. Uno diventa parte di un qualcosa di più grande di sé. Noi ci aggrappiamo alla nostra individualità, ma sperimentiamo la vera estasi quando ci ...

I Decibel a Sanremo 2018 con Lettera al Duca - un omaggio a David Bowie : le prime anticipazioni sul tour e il nuovo album : Il ritorno del Decibel a Sanremo 2018, dopo la reunion annunciata con l'album Noblesse Oblige, uscito nel 2017. La band parteciperà alla gara dei Big del Festival con il brano Lettera al Duca. La canzone dei Decibel a Sanremo 2018 consiste in una dedica speciale: su una musica fortemente evocativa, il testo si dispiega come una Lettera in cui il Duca (in riferimento a David Bowie, il Duca Bianco) scrive loro alcuni pensieri. Non è la prima ...

A pochi giorni dal secondo anniversario della sua scomparsa, David Bowie torna ad essere un 'cult' per i collezionisti di dischi e gli appassionati di musica rock. Parlophone Records ha annunciato le

Tra il gennaio del 2016 e lo stesso mese del 2018, gli album di David Bowie avrebbero, difatti, venduto oltre due milioni di unità , tra copie fisiche, digitali e streaming.

Indimenticabile David Bowie : la sua musica «vende» ancora : Due anni sono trascorsi dalla morte di David Bowie, ma la sua musica non è stata dimenticata nel Regno Unito. La Official Charts Company, associazione britannica incaricata di stilare le classifiche musicali ufficiali nazionali, ha reso noto come il Duca Bianco abbia continuato a vivere nelle cuffiette dei propri compatrioti. Negli stereo, nei computer. Sfoglia gallery Tra il gennaio del 2016 e lo stesso mese ...