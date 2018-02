Dal viagra agli scanner data | ecco che cosa «muove» l’inflazione

Roma - alunna molestata Dal prof : Parlava di sesso - orgasmi e viagra : Una delle studentesse che ha denunciato il suo prof essore di Storia e Filosofia svela il contenuto dei messaggi che riceveva quotidianamente dal docente.Un prof essore di Storia e Filosofia del liceo Tasso di Roma , storico istituto della Capitale, è stato denunciato per molestie da tre studentesse, due minorenni e una appena maggiorenne. Proprio quest'ultima, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, svela il contenuto dei ...

'Nei messaggi parlava di sesso - orgasmi e viagra'. Il dolore della ragazza molestata Dal professore del Tasso : Il Liceo Tasso di Roma nei giorni scorsi è stato protagonista della cronaca a causa delle denunce sporte da studentesse, vittime di molestie da parte del professore di storia e filosofia Maurizio Gracceva. Una delle ragazze coinvolte, rimasta anonima, in un'intervista ...

Parla la ragazza molestata Dal professore del liceo Tasso : "Nei messaggi parlava di sesso - orgasmi e viagra : Il liceo Tasso di Roma nei giorni scorsi è stato protagonista della cronaca a causa delle denunce sporte da studentesse, vittime di molestie da parte del professore di storia e filosofia Maurizio Gracceva. Una delle ragazze coinvolte, rimasta anonima, in un'intervista a Il Corriere della Sera ha voluto fornire maggiori dettagli sulla vicenda, Parlando della sua esperienza. Gracceva non è nuovo ad episodi simili, ed in passato era ...