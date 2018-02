Dal 2020 a torre Libeskind si ergerà nel business district di Citylife

Citylife - Dal 2020 la torre Libeskind ospiterà la sede di PwC : Dal 2020 la torre Libeskind, nel business district di Citylife, diventerà la nuova sede milanese di PwC. «È un esempio di real estate moderno» ha detto l'ad di Generali Real Estate e presidente di ...

'Gasdotto Tap pronto nel 2020' l annuncio del presidente Dall Azerbaigian : Il Trans adriatic pipeline , Tap, è stato completato per due terzi, comprendendo nel totale le attività di progettazione e ingegneria, approvvigionamento e costruzione. Lo ha annunciato il managing ...

Tutta la F1 in diretta e in esclusiva su Sky Sport Dal 2018 al 2020 (anche in 4K HDR) : E’ Sky la tv della Formula 1. Grazie a un accordo con Formula 1, Sky ha infatti acquisito i diritti per tutte le gare live e in esclusiva delle prossime 3 stagioni (2018/2019/2020) del FIA Formula 1 World Championship. Una vera rivoluzione, per una F1Ò che sarà sempre più spettacolare, tecnologica e digitale. A partire da marzo 2018, Sky racconterà tutti i Gran Premi in diretta e in esclusiva su tutte le ...

Sir Elton John si ritira Dalle scene nel 2020 : Sir Elton John si ritira dalle scene. Fino ad oggi era solo un’indiscrezione che circolava. Da alcune ore è una certezza. A confermarlo l’artista nel corso di un evento a New York. “Le mie priorità sono cambiate – ha annunciato…Continua a leggere →

OspeDale - Giampedrone : "Fine lavori nel 2020? Cauto ottimismo" : ... Regione Liguria ha prontamente attivato il Collegio di vigilanza dell'Accordo di Programma che costituisce la sede istituzionale in cui la parte politica esercita, di diritto, un'attività di alta ...

Calciomercato Reggiana - Cattaneo Dal Brescia. Firma fino al 2020 : REGGIO EMILIA - Operazione in entrata per la Reggiana , che ha comunicato di aver perfezionato l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del giocatore Luca Cattaneo , 28 ...

Misterioso SMS Aspiegel Huawei Dal 3202041031 e 3202041032 : virus o falso allarme : In queste ore sta circolando quello che a primo impatto sembra essere a tutti gli effetti uno strano SMS Aspiegel Huawei, con mittente associato ai numeri 3202041031 e 3202041032. Considerando le recenti minacce che hanno preso piede sul web, inevitabilmente in molti si stanno chiedendo se si tratti di un virus, oppure di una semplice informazione da parte del produttore volta alla trasparenza totale nei confronti del proprio pubblico. Ecco ...

Radio Digitale - Dal 2020 la rivoluzione in Italia : cosa succederà? : Entro il 2020, le Radio in commercio saranno digitali o dovranno avere la compatibilità per ricevere in canali in streaming. È questo il primo tassello, introdotto dal governo all’interno della Legge di Stabilità appena approvata dal Parlamento, che cercherà di spingerci verso la Digital Radio, ossia al passaggio dalle Radioline in AM/FM, verso il Dab+ (Digital Audio Broadcasting), il nuovo standard di trasmissione destinato a rivoluzionare la ...

"La Smart solo elettrica? In città è la soluzione La svolta sarà Dal 2020" : Cesare Gasparri Zezza Roma Marcel Guerry, da ottobre nuovo presidente e ad di Mercedes-Benz Italia, è ormai prossimo ai primi 100 giorni al vertice. Il suo insediamento è avvenuto nella nuova e ...

La Banca Mondiale Annuncia : Dal 2020 Stop Ai Finanziamenti All'industria Dei Combustibili Fossili : immagine: Gerry Machen/ Flickr Quello sferrato dalla Banca Mondiale potrebbe essere uno dei colpi decisivi che saranno impressi all'economia basata sui Combustibili Fossili. In effetti, alcune ...

Tuffi - Dallapè-Cagnotto : "Sarebbe un peccato non andare a Tokyo 2020" : Bologna, 23 dicembre 2017 - Non è più utopia pensare che la coppia di mamme Tania Cagnotto e Francesca Dallapè possa prendere parte allìOlimpiade di Tokyo 2020 , ricomponendo quel sincro che tante ...

Ambulanti : Bolkestein rinviata al 2020 Dalla Manovra : Gli Ambulanti possono dormire sonni tranquilli per altri due anni. Infatti, un emendamento alla Manovra di Bilancio approvato nella notte rinvia al 2020 l'applicazione della Direttiva Bolkestein nel nostro Paese. Ma di cosa si tratta effettivamente? E come influisce non solo sui venditori Ambulanti, ma sulla vita quotidiana di tutti i cittadini? E quali risvolti politico - economici possiamo attenderci dopo questa decisione della Commissione ...

Manovra - Dal Pd arriva l'emendamento salva ambulanti : tutto rinviato al 2020 : L'applicazione totale della direttiva Bolkestein sugli ambulanti anche in Italia? tutto rinviato, dopo l'approvazione di un emendamento del Pd da parte della Commissione Bilancio della...