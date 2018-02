: #UltimOra #Sparatoria in chiesa in #Daghestan, 5 donne uccise #Canale50 - SkyTG24 : #UltimOra #Sparatoria in chiesa in #Daghestan, 5 donne uccise #Canale50 - MediasetTgcom24 : Sparatoria in una chiesa in Daghestan, morti e feriti #Kizlyar - SkyTG24 : #UltimOra #Sparatoria in una chiesa in #Daghestan, almeno 4 morti #Canale50 -

Un uomo ha aperto il fuoco in unaortodossa in, repubblica russa a maggioranza musulmana. Cinque i, tutte donne, 4 i feriti. "L'incidente è avvenuto a Kizlyar", ha detto una fonte della sicurezza locale citata dalla Tass. "I fedeli stavano uscendo dalladopo una funzione serale, quando il killer ha aperto il fuoco", ha riferito il sindaco della cittadina, Shuvalov. "L'aggressore è stato ucciso", ha aggiunto. Sparava con un fucile da caccia. Arrestata una donna che era in sua compagnia.(Di lunedì 19 febbraio 2018)