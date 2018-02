Crolla una montagna di rifiuti in Mozambico | almeno 17 morti

Piogge in Mozambico - Crolla una montagna di rifiuti su alcune case : 17 morti : Almeno 17 persone sonomorte dopo essere state travolte da un gigantesco cumulo dirifiuti a Maputo, capitale del Mozambico. L'incidente è avvenuto a causa delle forti Piogge chehanno colpito il paese. La montagna di rifiuti ha travoltocinque case, i soccorritori temono che possanoesserci altri cadaveri

Terremoto di 7.2 : edifici Crollati e fiumi di persone nel panico in strada. “Una scossa fortissima avvertita anche a 500 km di distanza dall’epicentro” : A soli 5 mesi dalla scossa che ha provocato 450 morti, il sud del Paese è stato colpito alle 7.39 di ieri (ora locale, 00.39 in Italia) da un Terremoto di magnitudo 7.2 con epicentro nello Stato di Oaxaca, in Messico. A darne notizia è l’agenzia Dpa, che riporta i dati del Servicio Sismológico Nacional. Scene di panico per le strade delle città vicine all’epicentro e danni materiali ad alcuni edifici, ma finora le autorità non ...

Roma : Crolla la strada - una grande voragine 'inghiottisce' le macchine : Una grande voragine si è aperta in una strada di Roma, inghiottendo sette vetture che si trovavano parcheggiate nella zona. Secondo a quanto è stato riferito, la profondità è stata di circa dieci metri ed il crollo è avvenuto in via Livio Andronico verso le ore 18 di questo mercoledì. I vigili del fuoco che sono intervenuti subito sul posto hanno confermato che non ci sono persone ferite e che nessuno si trovava nella strada durante il crollo. ...

Maltempo Sicilia : Crolla soffitto in una scuola di Palermo : A Palermo, in una classe dell’istituto magistrale “Regina Margherita” di via Protonotaro, si è verificato il crollo del soffitto di un’aula: di conseguenza la classe è stata ricollocata nel plesso centrale. Si ritiene che le piogge degli ultimi giorni possano avere avuto un ruolo nel cedimento. L'articolo Maltempo Sicilia: crolla soffitto in una scuola di Palermo sembra essere il primo su Meteo Web.

LO STATO SOCIALE/ Video - '"Una vita in vacanza" : Crollano in classifica - vittoria possibile? (Sanremo 2018) : Lo STATO SOCIALE, Video ''Una vita in vacanza'': il gruppo può ancora vincere dopo lo scivolone di ieri? Il calo in classifica per il voto della giuria di esperti. (Finale Sanremo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 11:25:00 GMT)

Crolla una parte di ponte sulla strada Statale 188 vicino Salemi : parte di un ponte è Crollata nel pomeriggio a Salemi, nel trapanese, lungo una strada adiacente alla Statale 188, non molto distante dallo svincolo per l'A29 Palermo-Mazara del Vallo. Sul posto stanno ...

Terremoto di magnitudo 6 - 4 a Taiwan - Crolla hotel Video Nessun allarme tsunami Foto : La scossa ha colpito al largo della costa del nord-est di Taiwan. ed è stata avvertita anche nella capitale Taipei. Il sisma è stato segnalato alle 23.50 (ora locale) nel mare

Wells Fargo riceve una multa severa dalla Fed e Crolla a New York : Teleborsa, - E' stata l'ultima rivalsa di Janet Yellen prima di lasciare l'incarico di Presidente della Fed contro la deregulation voluta da Donald Trump . La Fed ha imposto una sonora multa a Wells ...