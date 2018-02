Creval e le operazioni baciate Così la banca raccoglie il capitale i fondi che sfruttano

affaritaliani

: L'operazione Creval da il via al duello tra Serra e Dalio. Voi con chi state? Con chi sto io già lo sapete. Ecco... - paninoelistino : L'operazione Creval da il via al duello tra Serra e Dalio. Voi con chi state? Con chi sto io già lo sapete. Ecco... - LieraMarco : RT @scarlots: @LieraMarco .solo per ricordare che, come ho letto qui sotto, Equita sim, insieme con Mediobanca, è 'advisor per le potenzial… - scarlots : @LieraMarco .solo per ricordare che, come ho letto qui sotto, Equita sim, insieme con Mediobanca, è 'advisor per le… -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Venghino signori venghino, qui non resteranno nemmeno le mutande, si svende di tutto. Il Black Friday della finanza, la svendita in stile americano che straccia ogni prezzo, a Piazza Affari, e nello specifico, nel sistemario italiano, sembra non conoscere la data di scadenza. Dopo l’enorme boccone digerito dell’aumento di Unicredit, quelli a puntate con Segui su affaritaliani.it