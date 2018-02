Corto danza | Cappellini-Lanotte ottimi quinti con record italiano | In partita fino

Pattinaggio di figura - Four Continents 2018 : Kaitlin Hawayek e Jean-Luc Baker vincono il titolo nella danza - Shoma Uno comanda il Corto maschile : Seconda giornata di competizioni a Taipei, dove sono in corso di svolgimento i Four Continents Championships 2018, la rassegna che riunisce i migliori pattinatori extraeuropei. La danza è stata la prima specialità ad assegnare le medaglie, infatti la free dance ha aperto il programma odierno, dopo che ieri si era già svolto il primo segmento di gara. Al comando al termine della short dance, gli statunitensi Kaitlin Hawayek e Jean-Luc Baker hanno ...