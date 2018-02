Correttori | oltre le occhiaie c’è di più

vanityfair

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Difficile non provare amore incondizionato per il proprio correttore. Il motivo? È il problem solver dei nostri piccoli “disastri”, alias, brufoletti, segni di stanchezza, etc. A questo proposito c’è un prodotto che ultimamente sta facendo impazzire le beauty editor americane. Si chiama Ole Henriksen Banana Bright Eye Crème (in vendita su sephora.com e olehenriksen.com) ed è una crema contorno occhi che si applica prima del correttore affinché quest’ultimo non faccia “scherzetti” e sottolinei di più le. Il suo segreto? La polvere di banana. «La tinta giallo pallido della polvere di banana è progettata per illuminare all’istante e correggere il colore. Un ingrediente che ha avuto molto successo anche in altri cosmetici», spiega a InStyle Nam Vom truccatrice newyorkese che lavora con il marchio ed è specializzata in trucco ...