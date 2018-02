Corrado Lembo | un altro caso politico padre-figlio scuote Salerno Il Csm avvia

huffingtonpost

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Diine, viceversa, diin. In queste ore tutto si intreccia in quel di: un, nonché presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che invoca una "nuova resistenza" perché - sostiene - lui e i suoi figli, Piero (candidato alla Camera per il Pd), e Roberto (dimissionario assessore al Bilancio indagato per corruzione a seguito della videoinchiesta di Fanpage) sono "oggetto di un'aggressione squadristica e camorristica".Un, il procuratore di, specchiato magistrato anticamorra con alle spalle importanti inchieste sulla "Terra dei Fuochi", tace perché "il silenzio è d'oro e paga", anche se la candidatura di suoAndrea a sindaco Pd di Campagna, sua natia cittadina nel salernitano, rischia di costargli il posto per incompatibilità ambientale.Indi vittoria del 32enne ...