Coppia | l’ideale è addormentarsi vicini-vicini

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Un piccolo modo per giovare alla vita diabbracciati o comunque. Sì, perché nel 94% dei casi, le coppie che mantengono un contatto fisico durante il sonno vivono una relazione più appagante rispetto a quelle che invece, dopo la buonanotte, tendono a distanziarsi. Lo afferma uno studio inglese dedicato al comportamento notturno della, condotto all’università di Hertfordshire. LEGGI ANCHE10 alimenti anti insonnia Il fatto è che dormire a contatto con il corpo del partner impatta in maniera concreta sul nostro organismo per due differenti ragioni: da una parte, aumenta la produzione di ossitocina, ossia l’ormone che ci fa provare benessere e ci aiuta a combattere l’ansia e, dall’altra, diminuisce i livelli di cortisolo, ovvero l’ormone responsabile dello stress. Quali, allora, le posizioni da prediligere durante la notte? Secondo i risultati ...