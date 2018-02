Conti pubblici | l’osservatorio di Cottarelli | ‘Partiti annunciano calo del debito Ma le

Di Maio rende pubblici i Conti : 'Buccarella non avrebbe donato 137mila euro' : Dopo le verifiche condotte incrociando i dati del movimento con quelli del ministero dell'Economia e delle Finanze, Di Maio ha elencato una lista di otto 'inadempienti' tra i quali compare il leccese ...

Elezioni e Conti pubblici : l'immoralità delle promesse e la moralità dei numeri : Visto che buona parte della politica economica deve essere in sintonia con Bruxelles, varrebbe la pena porre il tema in campagna elettorale? Solo per informare gli elettori.

Conti pubblici - Istat : "Pil definitivo per il 2017 è del +1 - 4% - è la crescita più alta da 7 anni" : Nella media del 2017 il Pil è aumentato dell'1,4% rispetto all'anno prima. Lo rileva l'Istat nella prima stima sulla crescita in termini grezzi, basata su dati trimestrali. L'economia italiana non cresceva a ritmi così alti dal 2010.

Conti pubblici - nessuna manovra correttiva assicurano dal Mef : Secondo quanto riportato dall' Asca , che cita fonti del Mef "il Continuo progresso dell'economia - segnalato di recente anche dall'andamento della produzione industriale - fa ritenere che gli ...

Conti pubblici : fonti Mef - nessuna manovra : ROMA, 13 FEB - "nessuna manovra aggiuntiva attesa". E' quanto affermano fonti del ministero dell'Economia secondo le quali "il Continuo progresso dell'economia - segnalato di recente anche dall'andamento della produzione industriale - fa ritenere che gli obiettivi di bilancio verranno centrati e che l'impostazione dei Conti pubblici potrà essere ...

Conti pubblici : Gentiloni - avanzo primario oltre 2% nel 2018 : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – In “una congiuntura piuttosto incoraggiante per il nostro Paese”, accanto ai dati relativi alla crescita corrisponde “un andamento positivo del nostro avanzo primario, che sarà dell’1,7 per cento nel 2017, lo 0,2 in più rispetto all’anno precedente, e che potrebbe ulteriormente migliorare, superando il 2 per cento, nel 2018”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, ...

Elezioni - Visco : “Il nuovo governo non lasci dubbi sui Conti pubblici” : Elezioni, Visco: “Il nuovo governo non lasci dubbi sui conti pubblici” APpello del Governatore di Bankitalia al futuro governo perché prosegua nella direzione tracciata della riduzione del deficit e del rispetto dei vincoli europei. continua a leggere L'articolo Elezioni, Visco: “Il nuovo governo non lasci dubbi sui conti pubblici” sembra essere il primo su NewsGo.

Elezioni - Visco : nuovo governo non lasci dubbi su Conti pubblici : Il prossimo governo non dovrà lasciare dubbi "sulla determinazione a mantenere l'equilibrio dei conti pubblici senza deviare dal percorso di riforma avviata in questi anni". L'appello arriva dal ...