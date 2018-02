Come preparare i centrifugati di frutta e verdura

Dieta per cane e gatto : ecco Come preparare il cibo per i nostri animali in modo sano : I nostri amici a quattro zampe spesso sono molto più che amici, sono veri e propri membri della nostra famiglia, pertanto è fondamentale perderci cura di loro, innanzitutto attraverso l’alimentazione. Mangiare sano è dunque importante per la loro salute. Per questo è bene evitare di dargli cibi crudi, che possono contenere batteri come quelli della Salmonella e Listeria, ed essere presenti anche nei cibi per animali impacchettati e venduti ...

Cavolo verza : ecco Come preparare degli involtini ripieni [RICETTA] : La verza è un ortaggio molto apprezzato e consumato in vari modi, ha delle foglie croccanti e di grandi dimensioni che nell’insieme formano una sfera ben compatta. Ricca di numerosi elementi nutritivi, tra cui vitamine (A, C, K) e sali minerali (potassio, ferro, fosforo, calcio e zolfo). Il Cavolo verza è un ortaggio poco calorico e molto saziante, una porzione da 100 g apporta solo 27 kcal. La maggior parte dell’energia è data ...

Dialogo di talanoa 2018 : ecco Come un concetto culturale delle Fiji può preparare il mondo ad affrontare al meglio la sfida del cambiamento climatico : L’ambasciatrice Nazhat Shameem Khan ha appena lanciato il portale del Dialogo di talanoa della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. Durante una conferenza stampa, l’ambasciatrice ha illustrato le modalità con cui il governo delle Fiji – nella qualità di paese presidente delle negoziazioni sul clima delle Nazioni Unite fino al COP24, che si terrà in Polonia il prossimo dicembre – pensa di svolgere nel 2018 il ...

Carciofi : ecco Come preparare delle conserve per gustarli tutto l’anno : I Carciofi sono degli ortaggi ricchi di numerosi benefici per il nostro organismo. Sono una fonte preziosa di potassio e sali di ferro, sono protettori del fegato e aiutano ad eliminare le tossine e favoriscono la diuresi. Contengono un principio attivo, la cinarina, che favorisce la diuresi e la secrezione biliare. Di solito se ne mangiano il fiore e le brattee, dopo aver eliminato quelle esterne, più dure. Il carciofo è un alimento che ha ...

Il mais : ecco Come preparare un concentrato per beneficiare delle sue proprietà : Il mais è una pianta appartenente alla famiglia delle Graminacee, privo di glutine e ricco di ferro e minerali. E’ un alimento utile in caso di anemia e ottimo per le donne in gravidanza e lo svezzamento dei bambini. E’ un cereale privo di glutine, quindi può essere consumato da persone che soffrono di celiachia. In commercio lo si può trovare sotto forma di olio, farina, amido e chicchi. Ha una fonte essenziale di di acido folico e ...

Ecco Come preparare delle maschere per il viso con soli due ingredienti : preparare una maschera per il viso fatta in casa con ingredienti naturali, è un modo facile e veloce per avere la pelle del viso perfetta, sana, luminosa, pulita e sempre giovane. E’ molto importante rigenerare il nostro viso con dei prodotti naturali, capaci di perfezionare la nostra pelle che inevitabilmente con l’avanzare dell’età tende a rovinarsi. Prima di applicare la maschera che preferite, in base anche al tipo di ...

Ecco Come preparare una ceretta bio allo zucchero per pelli delicate : Per affrontare il problema dei peli superflui molte donne ricorrono a diversi metodi per eliminarli completamente. Tante volte la classica cera che acquistiamo o facciamo in un centro specializzato, può dare problemi di irritazione o secchezza della pelle. Un’alternativa pratica e di semplice utilizzo è sicuramente una cera fai da te, economica e soprattutto naturale.La cera bio allo zucchero è utilissima anche come esfoliante ...

Proprietà e benefici del cedro : ecco Come preparare un liquore a base di questo frutto straordinario : Il cedro è un agrume appartiene alla famiglia delle Rutacee ed è originario dell’India e della Birmania. E’ prodotto anche in Italia, specie nel meridione, in particolare in Calabria dove cresce anche spontaneamente. Il frutto ha una forma ovale ed è di colore verde giallino. Ha una superficie rugosa mentre la polpa è divisa in cinque – dodici spicchi ricoperti da una spessa membrana bianca. Esistono due varietà di cedri coltivati: i cedri ...

Come preparare un morbido e sontuoso Babà - uno dei dolci più amati al mondo : Il Babà è il dolce da forno a pasta lievitata più famoso e morbido che ci sia. La sua origine è polacca. Pare che il Sovrano Stanislao (suocero di Luigi XV), dal pessimo carattere, avesse scagliato il ...

Ecco Come preparare una colazione “alternativa” per adulti e bambini : crêpes senza uova farcite con banane caramellate - yogurt greco - cocco e lime : Le crêpes sono quei dolci che non ci stancheremmo mai di mangiare. Si preparano in genere per la colazione e si farciscono in tantissimi modi diversi. L’originalità di questa pietanza sta proprio nella personalizzazione delle farciture che vengono aggiunte una volta preparata l’altissima pila di sottili crespelle. La ricetta delle crêpes prevede una farcitura con banane caramellate e yogurt greco arricchito con cocco e lime. ...

Come preparare il risotto oro e zafferano - il piatto che ha reso Gualtiero Marchesi famoso in tutto il mondo : Innovatore, maestro, decano. Esistono molti modi per definire Gualtiero Marchesi, scomparso nella sua casa di Milano all'età di 87 anni, e quasi tutti rischiano di sminuire il valore aggiunto apportato dallo chef alla cucina italiana. E non solo perché Marchesi ha contribuito a rendere la tradizione culinaria del Bel Paese celebre in tutto il mondo, ma anche perché la sua eredità vive ancora negli allievi che in oltre ...

Come preparare la pizza perfetta : “Fatte ‘na pizza c’a pummarola ‘ncoppa. Vedrai che il mondo poi ti sorriderà“, cantava Pino Daniele. La specialità partenopea riconosciuta dall’Unesco Come patrimonio dell’umanità – l’ottavo riconoscimento italiano in lista e la terza iscrizione nazionale in ambito enogastronomico dopo la ‘Dieta Mediterranea’ e ‘La vite ad alberello di Pantelleria’ – è uno dei ...