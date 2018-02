Come difendersi dal carattere indiano che blocca iPhone

Batteri al centro estetico : Come difendersi?/ Video - scarsa igiene : clienti a rischio epatite e Hiv (Le Iene) : Batteri al centro estetico: come difendersi? Sporcizia e scarsa igiene alla base di contaminazioni e rischio infezioni: dalle epatite all'Hiv, a cosa vengono esposti i clienti.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 09:24:00 GMT)

Latte per neonati contaminato - Come difendersi dal business dell’allattamento artificiale : Allattare è il modo più semplice, salutare, economico ed ecologico di nutrire un bimbo (fino ai 6 mesi in modo esclusivo, dai 6 mesi ai 2 anni – e oltre – con alimenti complementari). Ma se allattare non costa nulla, e ogni madre produce il Latte giusto per il proprio bebè, le industrie della formula artificiale cosa ci guadagnano? Assolutamente nulla. Ecco il perché del marketing aggressivo delle multinazionali del baby food che in ...

“Non apritelo - o addio telefonino”. Il messaggio “maledetto” che fa impazzire i cellulari. No - niente bufale. Purtroppo è tutto vero. Fate attenzione in particolare a questo simbolo (e alle conseguenze che può causare sui vostri dispositivi). Come difendersi : Chi avrebbe mai detto che, a dispetto dei progressi tecnologici, per mandare in tilt un iPhone sarebbe bastato un semplice carattere? Impensabile. Eppure perfettamente vero. Già nel 2015, in realtà, si era parlato parecchio del problema dei cosiddetti Effective Power, ossia una serie di caratteri che se inviati ad un iPhone causavano il crash di iOS. Nei mesi scorsi era stata la volta di un link “maledetto”, capace di far ...

Due imputati chiedono Carlo Verdone Come testimone per difendersi dall'accusa di tentato stupro : Al processo ad Arezzo per la morte della studentessa genovese Martina Rossi, la procura si oppone alla convocazione dell'attore chiesta dai difensori

Allerta zanzara aedes aegypti : quali malattie porta e Come difendersi Video : Nonostante l'arrivo delle calde temperature sia ancora lontano, l'Ecdc si è mostrato comunque preoccupato per quello che potrebbe accadere nei mesi estivi del 2018 per via di una particolare specie di #zanzara. Gradatamente, infatti, l'aedes aegypti si sta avvicinando all'Europa, aumentando così il rischio legato alla diffusione di particolari malattie tropicali come quelle determinate dal virus Zika. Se non dovessero essere operate per tempo ...

Virus WhatsApp : cosa fare e Come difendersi : Fin quando si tratta di una “catena” – per quanto siano noiose – tutto bene, ma se si tratta di una vera e propria truffa allora la storia è ben diversa! Un Messaggio WhatsApp Virus non è altro che una bufala creata appositamente per ingannare allo scopo di rubare informazioni, soldi, o peggio ancora, danneggiare il vostro dispositivo con un Virus. Ma difendersi è facile, e contrattaccare lo è ancora di più! In questa ...

Risparmiometro 2018 : Come funziona? Ecco cosa sapere e Come difendersi : Dopo il redditometro arriva il Risparmiometro. Ricordiamo che il Redditometro è uno strumento di cui si avvale l’Agenzia delle Entrate per calcolare eventuali incoerenze tra il reddito denunciato ogni anno dal contribuente e i vari acquisti effettuati nello stesso periodo di imposta. Questo proprio per scoprire tutti coloro che ad esempio guadagnano 100 ma spendono 300. Al contribuente spetterà dimostrare che tali soldi sono il frutto di una ...

Prostata - i primi sintomi già a 40 anni nel 10% degli uomini italiani : Come provare a difendersi : Guai alla Prostata? Potrebbero colpire molto, molto, molto prima del previsto. È quanto emerge dai dati raccolti dalla Società urologica italiana: il 10% dei quarantenni, infatti, ha già i primi sintomi di ipertrofia prostatica benigna (Ipb). Una fetta considerevole di uomini, insomma, soffre dell'a

WhatsApp - arriva la nuova truffa che prosciuga il credito : ecco Come difendersi : WhatsApp è la piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, nel corso degli anni l'app si è guadagnata il primato tra tutte le altre applicazioni che svolgono funzioni simili. Negli ultimi mesi molte sono state le novità introdotte dall'azienda che hanno colpito gli utenti in maniera nettamente positiva ma ta tutti i vantaggi che l'app propone bisogna però prestare molta attenzione a tutte le svariate truffe che circolano ...

Privacy - Come difendersi dalle telefonate indesiderate : Arriva lo scudo anti-intrusi al telefono e su internet: una legge nazionale, approvata prima di Natale, imprime un giro di vite su queste informazioni...

Influenza - il virologo : Come difendersi dal virus in poche mosse : Mentre in Australia l’Influenza ha colpito duramente la popolazione, con una diffusione della malattia e dei casi gravi rispetto agli anni precedenti che ha causato oltre 50 morti, in Italia gli esperti prevedono che quest’anno il virus colpirà circa 5 milioni di persone, in particolare bambini e anziani. Un male di stagione da non sottovalutare – avvertono – poiché è la terza causa di morte fra le malattie infettive, dopo la ...

Pc e iPhone - attenti al Meltdown e Spectre : ecco Come difendersi : Meltdwon e Specte sono una nuova minaccia per tutti i dispositivi costruiti negli ultimi 20 anni: pc, smartphone,tablet. ecco come difendersi.

Meltdown e Spectre - Come difendersi dalle nuove minacce digitali : Numeri alla mano, la portata di questa vulnerabilità interessa più del 90% dei dispositivi informatici di tutto il mondo (per ora, a quanto pare, rimangono fuori i device dell'IoT come videocamere e termostati intelligenti). E allora è importante chiedersi quali siano i settori più a rischio...