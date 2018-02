Combine per Bari-Castel di Sangro? Il presidente di Lega di C | Gravina | Tempistica

Liga - Marca : 41 indagati per presunta Combine in Levante-Saragozza della stagione 2010/2011 : Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo "Marca" sono 41 le persone indagate nell'ambito del maxiprocesso legato a Levante-Saragozza, partita di Liga della stagione 2010/2011 da tempo finita ...

Dalla Spagna : 'Caicedo tra gli indagati per la presunta Combine in Levante-Saragozza' : TORINO - Brutta notizia per Caicedo, attaccante della Lazio che secondo il quotidiano spagnolo 'Marca' sarebbe tra i 41 ndagati per un presunto caso di combine nell'ambito del maxiprocesso legato alla ...

DON MATTEO 11/ Anticipazioni terza puntata 25 gennaio : grande attesa per Cosimo - cosa Combinerà stasera? : Questa sera, giovedì 25 gennaio, alle 21.25 su Rai 1 torna Don MATTEO 11, con la terza puntata della nuova stagione sulle avventure del sacerdote di Gubbio, interpretato da Terence Hill.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 21:30:00 GMT)

"A ritmo di Polska" per scoprire se Italia-Polonia 1974 fu Combine : Alec Cordolcini Prefazione di Zbignew Boniek, intervista esclusiva a Grzegorz Lato. Per scomodare due leggende del calcio polacco l'occasione deve essere importante. Lo ha fatto il giornalista ...

Catanzaro-Avellino - richieste shock per Combine : retrocessioni e punti di penalizzazione - coinvolti calciatori : shock combine, clamoroso Catanzaro-Avellino, chiesta la retrocessione per entrambe le squadre. Ecco le richieste della procura: “chiediamo per il Catanzaro la retrocessione all’ultimo posto in classifica, si chiede inoltre la penalizzazione di di tre punti nella stagione sportiva successiva in ragione della responsabilità oggettiva e della pluralità di soggetti coinvolti”. A seguito della richiesta c’è stata arringa difensiva dei ...

Serie C : Combine e somme in nero - per un glorioso club si apre un nuovo ciclo Video : C'è molta preoccupazione in casa Catanzaro, all'indomani del deferimento inviato dal TFN alla precedente compagine societaria. I fatti sono ormai noti: alla fine della stagione 2016-2017 la famiglia Cosentino che deteneva la maggioranza della societa', a to delle indagini della Procura Federale, nel corso dell'inchiesta 'MoneyGate' si dimise cedendo l'85% delle proprie quote al gruppo della Holding Noto. A distanza di poco più di quattro mesi ...

Serie C : Combine e somme in nero - per un glorioso club si apre un nuovo ciclo : C'è molta preoccupazione in casa Catanzaro, all'indomani del deferimento inviato dal TFN alla precedente compagine societaria. I fatti sono ormai noti: alla fine della stagione 2016-2017 la famiglia Cosentino che deteneva la maggioranza della società, a seguito delle indagini della Procura Federale, nel corso dell'inchiesta 'MoneyGate' si dimise cedendo l'85% delle proprie quote al gruppo della Holding Noto. A distanza di poco più di quattro ...

Serie B : club deferito per Combine - sarà retrocessione? In fila per il derby : La 16a giornata del #campionato di #Serie B va in archivio con il Bari che, grazie alla vittoria sul Foggia, conquista il primo posto nella classifica generale. Anche se è prematuro parlare di fuga, i biancorossi possono contare su un'arma in più rispetto alle altre contendenti per la promozione in Serie A. Parliamo del pubblico del San Nicola che nel derby ha raggiunto, anche per la presenza dei tifosi foggiani, 33.567 unita', stabilendo il ...