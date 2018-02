Combinata nordica | Olimpiadi PyeongChang 2018 | Alessandro Pittin a caccia di un sogno | ma

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : programma - orari e tv di martedì 20 febbraio. Tutti gli italiani in gara : Sarà possibile seguire l'evento anche in Diretta Streaming attraverso le piattaforme web RaiPlay e Eurosport Player . programma E orariO martedì 20 febbraio Gundersen LH 11.00: salto dal trampolino ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : programma - orari e tv di martedì 20 febbraio. Tutti gli italiani in gara : Dopo il trionfo di Eric Frenzel nella Gundersen con salto dal trampolino piccolo, il programma della Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang prosegue con un’altra prova individuale, la Gundersen LH con salto dal trampolino lungo HS140. Una prova che, rispetto alla precedente, è più adatta agli specialisti del salto, che proveranno a fare la differenza nel primo segmento di gara e a preservare il margine durante la 10 ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Eric Frenzel e Akito Watabe - la sfida continua dal trampolino lungo? Alessandro Pittin a caccia di un miracolo : Poco meno di una settimana per ricaricare le pile dopo le fatiche della prima prova olimpica. Per i migliori combinatisti del pianeta è tempo di tornare in pista per la Gundersen LH con salto dal trampolino lungo HS140, secondo appuntamento per la Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang, in programma martedì 20 febbraio. Gli specialisti del salto avranno l’opportunità di fare la differenza nel primo segmento di gara, ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : trampolino indigesto per Alessandro Pittin - stavolta la rimonta non basta : Maledetto trampolino. Alessandro Pittin ha pagato a caro prezzo un salto decisamente al di sotto delle attese dal trampolino HS109 e ha compromesso la sua caccia ad una medaglia olimpica sin dal primo segmento della Gundersen NH di PyeongChang. Non è bastato il miglior tempo assoluto nella 10 km di fondo per consentirgli di preservare anche soltanto una stilla di speranza di ambire ad un podio divenuto una chimera sin dal momento ...

Alessandro Pittin mastica amaro dopo aver gettato via le sue chance di lottare per una medaglia nella prima Gundersen delle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang al termine del segmento di salto, concluso al 38° con oltre 3 minuti e mezzo di distacco dalla vetta. "Non sono riuscito a concentrarmi e a rimanere tranquillo sul trampolino. – ha raccontato Pittin alla Fisi dopo il salto, che ha compromesso le sue chance di medaglia – Il vento forte mi ha innervosito. Sono partito con la testa sbagliata e non sono riuscito a fare il mio salto. Peccato, perché sugli sci mi sentivo bene. Ora penso alla prossima gara, dal trampolino lungo, dove cercherò di rifarmi".

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Eric Frenzel concede il bis d’oro 4 anni dopo Sochi. 19° Alessandro Pittin : Quattro anni dopo Sochi 2014, il tedesco Eric Frenzel si conferma campione olimpico della Combinata nordica nella competizione dal trampolino piccolo. Ai Giochi di PyeongChang 2018 il teutonico ha preceduto il giapponese Akito Watabe (argento come nella passata edizione) e l’austriaco Lukas Klapfer. La 10 km gundersen non ha stravolto i valori palesati dopo la prova di salto. Come da previsioni, Frenzel, Watabe e Klapfer si riportavano ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’austriaco Rehrl in testa dopo il salto - Alessandro Pittin fuori dai giochi : Alessandro Pittin non salirà sul podio nella 10 km gundersen di Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, gara che si svolge dal trampolino piccolo. Il friulano, che esattamente 8 anni fa (era il 14 febbraio) conquistava uno storico bronzo a Vancouver 2010, ha confermato tutte le sue difficoltà nel salto, atterrando ad 89 metri, per un punteggio totale di 77.4. Il 28enne di Cercivento si trova così in 38ma posizione e ...

Sulle nevi sudcoreane si assegna il primo titolo individuale di questa specialità e si preannuncia grande spettacolo per una giornata palpitante. Primo segmento di gara dedicato al salto con i punteggi ottenuti che si trasformano in secondi per il secondo segmento di gara, la 10 km di fondo. L'austriaco Franz-Josef Rehrl è in testa dopo la prova di salto con 133.5 punti, davanti al tedesco Eric Frenzel (132.9) e al giapponese Akito Watabe (131.4). Male Alessandro Pittin, 38esimo con 77.4 punti.

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Alessandro Pittin - serve il salto della vita per sognare una medaglia : Un salto nell’Olimpo. Alessandro Pittin arriva a PyeongChang con l’ambizione di salire sul podio nella gara a lui più congeniale, la Gundersen dal trampolino piccolo, in programma mercoledì 14 febbraio. Ma il sogno del fuoriclasse carnico dipende da una variabile che possiede tutti i crismi di una roulette russa. Pittin è consapevole, infatti, che le sue chance da medaglia passano attraverso il salto dal normal hill HS109, una vera e ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Alessandro Pittin sogna dal trampolino normale - Akito Watabe sfida Germania e Norvegia : Il giorno della verità è arrivato. I migliori specialisti del pianeta si giocano le medaglie nella Gundersen NH che apre il programma della Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang. Mercoledì 14 febbraio, alle 7.00 ora italiana, si parte con il salto dal trampolino normale HS109, un segmento di gara che potrebbe davvero mietere vittime illustri sulla falsariga di quanto è accaduto nel corso di una stagione di Coppa del ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Alessandro Pittin si difende nelle prime prove libere. Rydzek e Riessle i migliori : prime prove libere per la Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia si affida naturalmente ad Alessandro Pittin, bronzo ai Giochi di Vancouver 2010 e argento ai Mondiali 2015. Il carnico si è comportato discretamente: 29esimo nel primo salto (88.5 metri per 20.8 punti) e 35esimo nel secondo (90.0 metri per 36.0 punti). Naturalmente l’azzurro dovrà difendersi nella prova dal trampolino per poi scatenarsi ...