Colton Haynes in Arrow 6 | i dettagli e la data del ritorno di Roy Harper

optimaitalia

: #ColtonHaynes in #Arrow 6: i dettagli e la data del ritorno di Roy Harper - OptiMagazine : #ColtonHaynes in #Arrow 6: i dettagli e la data del ritorno di Roy Harper - DukeOfSuffolk : @matteo__o nelle stories di Colton Haynes - cinematicroma : Arrow – stagione 6: rivelato il ritorno di Colton Haynes/Roy Harper -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Ildiin6 è stato annunciato ormai mesi fa e da allora il pubblico ha quasi smesso di respirare pensando aldel suo Roye di Arsenal. Sono tanti i risvolti legati al suoe non solo per il teamche non naviga proprio in buone acque, ma anche per il suo rapporto con Thea adesso sola e spalla di Lance nella nuova missione: salvare la Black Canary cattiva.L'attesa è finita e finalmente sono stati resi noti alcunideldiHayes in6 a cominciare dalla. Sembra che il momento giusto sarà l'8 marzo quando negli Usa andrà in onda l'episodio numero 16 dal titolo "The Thanatos Guild".Cosa farà Roya Star City? Oliver (Stephen Amell) e Thea Queen (Willa Holland) sono scioccati dalla scoperta che Roy è in città ma lo saranno ancora di più quando scopriranno le cause di questo. I due ...