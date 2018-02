Cold case | misteri irrisolti

Festival della Criminologia a Genova : terrorismo - Cold case e il caso Bilancia gli eventi clou della prima giornata : La prima giornata del Festival della Criminologia propone quattro eventi divulgativi che davvero possono avvicinare questa scienza al grande pubblico. Il Festival si apre però in mattinata, alle 9 ...

Befana - Coldiretti : calza nel 45% delle case - 2.5 milioni in vacanza : La calza della Befana viene appesa praticamente in quasi la metà delle case italiane (45%) mentre una minoranza dell’13% preferisce altri regali e gli altri non festeggiano o non hanno bambini in casa: il dato emerge da un’elaborazione Coldiretti/Ixe’ per la Festa dell’Epifania che ben 2,5 milioni di italiani hanno scelto di trascorrere in vacanza, il 10% in più dello scorso anno. “Tra le destinazioni – spiega Coldiretti ...

Milano : tra Cold case risolti - prevenzione e arresti - il 2017 dell'Arma (4) : (AdnKronos) - Nel 2017 l’Arma ha proceduto per 19 omicidi, con 21 vittime. Di questi, 14 sono stati scoperti, mentre si continua ad indagare sui restanti 5. In particolare, la recente soluzione del giallo degli avvelenamenti da Tallio, con il decesso di 3 persone e il tentato omicidio di altre 5 nel

Milano : tra Cold case risolti - prevenzione e arresti - il 2017 dell'Arma (3) : (AdnKronos) - Forte l'impegno anche nel contrasto alla violenza di genere, settore nel quale l’Arma ha concentrato negli ultimi anni i più grandi investimenti formativi ed investigativi. Centinaia sono le donne vittime di maltrattamenti e reati persecutori che hanno richiesto l’aiuto dei Carabinieri

Milano : tra Cold case risolti - prevenzione e arresti - il 2017 dell'Arma (2) : (AdnKronos) - La seconda, partendo dall’individuazione di elementi di vertice della locale di Limbiate (Mb), in stretti rapporti con quella di Mariano Comense (Co), ha consentito di individuare, in capo a quest’ultima, un sodalizio dedito all’importazione di ingenti quantitativi di cocaina dall’este

Milano : tra Cold case risolti - prevenzione e arresti - il 2017 dell'Arma : Milano, 29 dic. (AdnKronos) - Sono stati 4.873 gli arresti operati dai Carabinieri del comando provinciale di Milano nel 2017 e 14.933 le persone denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. Oltre 148.500 i servizi ordinari di controllo del territorio effettuati (+1,1% rispetto al 2016).

Terremoto - Coldiretti : “Senza casette -70% delle vendite a Natale - boom di solidarietà con prodotti terremotati in tavola” : Senza casette nei paesi svuotati, il crollo del 70% del mercato fa morire l’economia locale, con gli agricoltori e gli allevatori rimasti che per sopravvivere sono costretti a cercare canali alternativi dove vendere i prodotti salvati dalle macerie. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ su “La solidarietà sulle tavole del Natale” diffusa in occasione del mercato di Campagna Amica al Circo Massimo a Roma che ha ospitato le aziende ...

Avvelenati con il tallio - il 27enne forse suggestionato da Cold case del '99. E in carcere chiede libri sull'ebraismo : Ha chiesto agli operatori del carcere di Monza libri legati alla religione ebraica ed è sorvegliato a vista dagli agenti di polizia penitenziaria Mattia Del Zotto, il 27enne di Nova Milanese...

Serial killer Minghella - condannato ad altri 30 anni per un 'Cold case' : Torino, 7 dicembre 2017 - Per il Serial killer delle prostitute Maurizio Minghella, 59 anni, arriva una nuova condanna. E' la Corte di Assise di Torino ha infliggergli altri trent'anni di reclusione ...

Torino - serial killer prostitute : nuova condanna a 30 anni per 'Cold case' : nuova condanna per il serial killer delle prostitute Maurizio Minghella, 59 anni. La Corte di Assise di Torino gli ha inflitto trent'anni di reclusione per l'omicidio di una giovane albanese, Floreta ...