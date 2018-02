City life ultimo atto | al via la costruzione del curvo | il terzo grattacielo

Citylife : Milano acquista un nuovo primato - il milanese è sempre più ottimista (e meno imbruttito) : La lista dei fattori che rendono la già famosa Milan l'è on gran Milan, una città, l'unica d'Italia, sempre più competitiva alla pari con le capitali Europee e mondiali, si allunga ogni mese. Il 2017 si chiude con una serie di spettacolari inaugurazioni che dal 30 novembre si sono avvicendate per il debutto ufficiale del distretto commerciale ma non solo, del polo City Life, sede dell'ex fiera campionaria.Opera delle ...