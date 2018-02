Cinema | ai Bafta premiato Chiamami col tuo nome

Bafta 2018 in nero per le donne. Il film di Guadagnino vince per il miglior adattamento - Cinema - Spettacoli : L'edizione 2018 dei Bafta , gli Oscar inglesi, saranno ricordati per la protesta sul tappeto rosso. I premi inglesi si sono inseriti sulla scia dei Golden Globe e di altre manifestazioni che hanno ...

Sono state annunciate le nomination per i BAFTA, i più importanti premi britannici per il cinema (che premiano però film di tutto il mondo). La cerimonia di premiazione dei BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) sarà il 18