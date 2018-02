Christina Aguilera posta tre foto sexy nella vasca Anticipo di qualche novità?

Christina Aguilera - foto hot su Instagram e i follower impazziscono : Nessuna parola, solo l’emoji di una gocciolina d’acqua. D’altra parte non c’è tanto da dire: le immagini che Christina Aguilera ha pubblicato sul suo account Instagram dicono già tutto da sole, non c’è bisogno di aggiungere altro. Sono tre scatti in bianco e nero di lei nuda, nella vasca da bagno. Unica copertura: le bolle di sapone. I suoi tantissimi follower (la seguono in 4,5 milioni) sono impazziti: «Hoooot», ...

Christina Aguilera - foto hot su Instagram e i follower impazziscono : Nessuna parola, solo l’emoji di una gocciolina d’acqua. D’altra parte non c’è tanto da dire: le immagini che Christina Aguilera ha pubblicato sul suo account Instagram dicono già tutto da sole, non c’è bisogno di aggiungere altro. Sono tre scatti in bianco e nero di lei nuda, nella vasca da bagno. Unica copertura: le bolle di sapone. I suoi tantissimi follower (la seguono in 4,5 milioni) sono impazziti: «Hoooot», ...

Christina Aguilera ha annunciato l’arrivo del nuovo album : Christina Aguilera in persona ha annunciato UFFICIALMENTE l‘arrivo del suo nuovo album! [arc id=”16814060-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] Dopo mesi di rumors in rete e post “ammiccanti” pubblicati dalla pop star sui suoi profili social, ora finalmente è arrivata la conferma: il nuovo disco di Christina arriverà prestissimo, quando meno te lo aspetti. Lo ha detto la stessa cantante in una sua recente Instagram ...