Chelsea | Conte | ' Messi è il migliore al mondo | ma il Barça non è solo lui Dobbiamo

Chelsea-Barcellona - Conte : 'Noi sfavoriti - ma non battuti' : Sulla carta sono loro i favoriti, perché sono una delle squadre migliori al mondo'. Complimenti ricambiati da Ernesto Valverde, che non ha lesinato apprezzamenti al suo collega-avversario. 'Antonio ...

Champions League : Chelsea Barcellona - Conte cerca l'impresa : Il recente calo del Barcellona rende più incerta la sfida di domani a Stanford Bridge con l'altalenante Chelsea di Antonio Conte, clou della seconda settimana dell'andata degli ottavi di Champions. ...

Champions - le quote di Chelsea-Barcellona : Messi vince a casa di Conte : Per la cronaca, il bilancio delle sfide a eliminazione diretta tra le due è leggermente a favore del Barca, passato contro gli inglesi tre volte su cinque. Il Chelsea, però, è avanti nel Conteggio ...

Chelsea - il futuro di Conte si scrive in 22 giorni : È poi, in fondo, solo un sussurro della stampa inglese. Ma è logico che un coriandolo di verità non potrà non esistere. Raccontano, d'altronde, gli ottimi cronisti britannici che negli uffici di ...

Conte continua a respirare - dominio Chelsea in FA Cup : Hull asfaltato : Il Chelsea continua a vincere e lascia alle spalle il momento difficilissimo. Dopo le due sconfitte consecutive in Premier League contro Bournemouth e Watford, la squadra di Conte ha vinto contro il West Bromwich, adesso altro netto successo in FA Cup contro l’Hull. Il tecnico italiano è stato a rischio esonero adesso respira, la serata è stata veramente fantastica per i Blues. Ottavi di finale senza storia, i conti erano già chiusi dopo ...

Conte : "Grazie" ai tifosi del Chelsea nel mondo : Intanto l'ex ct della Nazionale italiana ringrazia i migliaia di tifosi dei Blues sparsi per il mondo con un post su Facebook: 'Semplicemente... GRAZIE!! Blu è il colore, il calcio è lo sport'.

Il Chelsea vince - Conte respira : Reduce da due sconfitte pesanti, con Bournemouth e Watford, il Chelsea torna a vincere, superando, con un secco 3-0, il WBA. Per i Blues, in rete Hazard, autore di una doppietta e man of the match, e ...

Premier - Conte ritrova il sorriso : Chelsea-WBA 3-0 : Conte si riscatta a Stamford Bridge nel posticipo di Premier: il Chelsea vince in scioltezza, 3 a 0, contro Il West Browich Albion. Decisivo per i Blues, come accade spesso, è stato Hazard che ha ...

Ancora Conte - lo show-polemico è assurdo : punge Juventus e rompe col Chelsea - l’apoteosi della presunzione! : Antonio Conte sempre più scatenato all’interno delle sue conferenze stampa. L’ultima in ordine di tempo ha sancito una vera rottura con il Chelsea, ma il tecnico non ha lesinato anche qualche frecciata alla Juventus, sua ex squadra prima dell’approdo in Nazionale. Conte, polemico, ha parlato della sua difficoltà a farsi comprare calciatori di primo livello, una difficoltà che tocca anche il periodo della Juventus come rivelato ...

Chelsea - Conte : "Devo imparare a farmi comprare i campioni". E ora la grana Morata : Antonio Conte, 48 anni, allena il Chelsea dal 2016. Epa Nessuno meglio di lui sa tirare fuori il massimo dai giocatori che allena, ma se si tratta di convincere i club a comprargli qualcuno, allora è ...