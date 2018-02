huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: C'è sempre Madrid tra Roma e Berlino: anche sulla Bce la Spagna gioca per sè, l'unione mediterranea non c'è https://t.c… - CreeEdge : RT @HuffPostItalia: C'è sempre Madrid tra Roma e Berlino: anche sulla Bce la Spagna gioca per sè, l'unione mediterranea non c'è https://t.c… - Vero_Bergoglio : RT @HuffPostItalia: C'è sempre Madrid tra Roma e Berlino: anche sulla Bce la Spagna gioca per sè, l'unione mediterranea non c'è https://t.c… - angela__mauro : LA SPAGNA CI MOLLA ANCORA UNA VOLTA #bce #ue -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) A fine novembre Pier Carlo Padoan fu scartato dalla corsa per la presidenza dell'Eurogruppo perché era ministro di un governo in scadenza. Eppure oggi lo spagnolo Luis De Guindos, esperienze passate in Lehman Brothers proprio ai tempi del crack, sta per prendere la vicepresidenza di un istituto autonomo come la Bcese ci arriverà da un incarico politico quale quello che ricopre attualmente: ministro dell'Economia aquesta volta l'Europa si muove su regole che valgono a corrente alternata.questa volta laper sé, dimostrando che non esiste un fronte unico dei paesi mediterranei, men che meno con l'Italia.Il caso della vicepresidenza della Bce, discusso oggi dall'Eurogruppo in vista della scadenza del portoghese Vitor Constancio il 31 maggio prossimo, è l'ultima dimostrazione delle distanze tra, pur legate da ...