C’è Posta Per Te | Francesco ed Antonella stanno ancora insieme?

"Quel pancino è molto sospetto…". Laura Chiatti incinta? Ecco la verità sulla bellissima attrice. Il dettaglio non è passato inosservato durante C'è Posta per te. Così - messa alle strette - è stata proprio lei a confessare tutto : Dai, era impossibile che dopo la sua apparizione in diretta non si aprisse il dibattito. E infatti la domanda è stata subito: Laura Chiatti incinta del terzo figlio? A 'C'è posta per te', dove è stata ospite insieme al marito Marco Bocci, l'attrice ha esibito un pancino alquanto sospetto. Ma a quanto pare nessuna cicogna in volo: la bionda interprete ha smentito le voci di una terza gravidanza.

Ascolti tv - vince C'è Posta per te - serata Mediaset : Dopo lo strapotere di Sanremo e le vittorie di Montalbano e della fiction su Fabrizio De Andrè con Luca Marinelli il biscione tora un sospiro di sollievo. La quinta puntata di C'è posta per Te su Canale 5, con ospiti proprio i vincitori di Sanremo Ermal Meta e Fabrizio Moro, ha vinto la gara degli Ascolti del sabato sera con 5 milioni 363 mila spettatori pari al 28.3% di share.

Laura Chiatti non è incinta : la verità sul pancino sospetto a C'è Posta per te : Laura Chiatti incinta a C'è posta per te? La moglie di Marco Bocci smentisce Laura Chiatti incinta del terzo figlio? A C'è posta per te, dove è stata ospite insieme al marito Marco Bocci, l'attrice ha esibito un pancino alquanto sospetto. Ma a quanto pare nessuna cicogna in volo: la bionda interprete ha smentito le voci di una terza gravidanza.

Lo farò per te". Ermal Metal - la decisione commuove fino alla lacrime. Nello studio di C'è Posta per te applausi a scena aperta per il vincitore di Sanremo : Ospite di C'è Posta per te, il duo composto da Ermal Meta e Fabrizio Moro lascia tutti di sasso sotto gli occhi commossi di Maria De Filippi. Parole che suonano come una promessa che di sicuro Ermal, fresco vincitore del Festival di Sanremo, manterrà. Il cantante è stato chiamato in studio da Giuseppe che ha scritto a C'è Posta per te per ringraziare la moglie e le due figlie per essere state al suo fianco durante la sua lotta al cancro.

La sorpresa di Ermal Meta e Fabrizio Moro a C'è Posta Per Te - emozione e coraggio che diventeranno una canzone d'amore (video) : Ermal Meta e Fabrizio Moro a C'è Posta Per Te ospiti della quinta puntata per una sorpresa speciale. I due vincitori del Festival di Sanremo hanno voluto fare un regalo alla famiglia di Giuseppe, che vuole ringraziare e chiedere il perdono a sua moglie e alle sue figlie Fino a poco tempo fa, Giuseppe ha sofferto di una grave malattia, per cui ha passato un periodo difficile ma non ha mai smesso di combattere e assorbire la forza della sua famiglia.

"Cornuta e felice!". C'è Posta per te - la rissa trash è servita. La storia di Antonella a Francesco divide il pubblico. Nella lite entra pure la famiglia di lei. Mentre Maria resta di sasso : Da una parte Francesco, dall'altra AntoNella. Erano stati protagonisti tempo fa a C'è posta per te e ieri sono tornati alla corte di Maria De Filippi. A scrivere, stavolta, è stato il trentenne di Napoli, desideroso di riconquistare la fiducia della famiglia di AntoNella. Il ragazzo ha infatti tradito più volte AntoNella che, in un atto di estrema fiducia, ha perdonato subito il fidanzato al contrario dei uoi genitori che non hanno fatto lo stesso.

Ascolti : C'è Posta per te a 5 - 3 milioni (28 - 28%) - i numeri di Amici 17 e Verissimo : Ascolti tv di sabato 17 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti tv di sabato 17 febbraio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata stravince la quinta puntata di C'è posta per te, in onda su Canale 5 con Maria De Filippi: 5.363.000 spettatori (28,28% di share).

Ascolti TV | Sabato 17 febbraio 2018. C'è Posta Per Te 28.3% - Il Professor Cenerentolo 13.7%. Presa Diretta 6.2% : Marco Bocci, Laura Chiatti, Maria De Filippi Su Rai1 il film Il Professor Cenerentolo ha conquistato 3.130.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 la quinta puntata di C'è Posta per Te – in onda dalle 21.25 alle 0.44 – ha raccolto davanti al video 5.363.000 spettatori pari al 28.3% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.313.000 spettatori pari al 5.4% di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto 1.146.000 spettatori.

Ermal Meta si commuove a C'è Posta per te : "Scriverò una canzone sulla storia di Giuseppe" : Ermal Meta e Fabrizio Moro emozionati a C'è posta per te Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, Ermal Meta e Fabrizio Moro sono stati ospiti a C'è posta per te. I due cantanti si sono commossi con la storia di Giuseppe, un signore che ha voluto fare una sorpresa alla sua famiglia che gli è stata vicina durante la sua lotta contro il cancro.

ERMAL META E FABRIZIO MORO/ Il pubblico chiede anticipazioni - ma i due cantanti... (C'è Posta per te) : ERMAL META e FABRIZIO MORO ospiti di C'è posta per te. La coppia di cantanti trionfatori alla 68esima edizione del Festival di Sanremo coinvolti nelle emozionanti sorprese del programma.

C'è Posta per te - Francesco e Antonella : cosa è successo alla coppia dopo la puntata : C'è posta per te, Francesco e Antonella stanno ancora insieme dopo la registrazione Ha fatto parecchio scalpore la storia di Francesco e Antonella a C'è posta per te. La ragazza ha più volte perdonato il fidanzato, che prima ha annullato il loro matrimonio e poi l'ha tradita con un'altra persona.