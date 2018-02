Caso Embraco | gaffe di Calenda I consulenti del lavoro all' attacco Toffoletto-De Luca con

affaritaliani

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Gentaglia! Idelnon ci stanno a finire nell'occhio del ciclone per il, l'azienda con lo stabilimento in provincia di Torino del gruppo Whirlpool che la controllata del colosso americano degli elettrodomestici vuole chiudere e trasferire in Slovacchia, licenziando 497 lavoratori (su 535 complessivi). C'è temperatura nel quartier generale dell'associazione guidata da Marina Calderone per le parole del ministro per lo Sviluppo economico Carloche dopo la proposta del governo sullo stop agli esuberi e al ricorso alla cassa integrazione, è sbottato per il comportamento dell'azienda seguita a suo dire da alcuni "del" definiti, assieme al gruppo, "gentaglia". Segui su affaritaliani.it