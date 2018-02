Casini con Renzi alla Casa del Popolo a Bologna Senza imbarazzi | “Pienamente coerente

Pierferdinando Casini - la conversione dell'ex presidente della Camera : a caccia dei voti comunisti : Da sinistra a destra. In alto: Palmiro Togliatti e Antonio Gramsci. In basso: Giorgio Amendola e Giacomo Matteotti. In mezzo c' è però il più bello e fresco di tutti: Pier Ferdinando Casini, Proprio ...

Calchetti e Casini - gli aretini in corsa con Noi con l'Italia Udc : ... assessore nel comune di Pieve Santo Stefano che sarà in lizza come capolista al plurinominale, e Marco Casini , libero professionista alla sua prima esperienza politica. Si sono presentati oggi ...

Elezioni - Casini : “M5s e Lega sono un concentrato di arroganza e incompetenza. Pd? Ai circoli tutti vogliono farsi selfie con me” : “Noi della coalizione di centrosinistra, che è quella del Pd, abbiamo una sfida mortale, condotta dal M5s e da Salvini“. Così, ai microfoni di 24 Mattino, su Radio 24, esordisce Pier Ferdinando Casini, candidato nel collegio uninominale di Bologna per Civica Popolare, la lista di Beatrice Lorenzin sostenuta dal Pd. “Non voglio parlare di nemici” – puntualizza – “ma per me i veri avversari politici di ...

Casini a 24 Mattino : Nei circoli del Pd di Bologna tutti vogliono farsi i selfie con me : ... sono quelli che davanti a temi come quelli degli extracomunitari cercano di cavalcare le paure della gente e non spiegare quelle che sono le grandi questioni che riguardano tutto il mondo. Com'è che ...

Farinetti e le Coop con Pierfurby Casini non paga neanche un euro "M5S-Lega incompetenti e pericolosi" : Pierferdinando Casini, classe 1955 e anima ai giorni nostri di quella che fu la Democrazia Cristiana, ha colpito ancora. Politicamente è stato al centro, a destra, ora a sinistra ma pronto a ritornare a destra o ad andare altrove, oltre, sacrificandosi per il Paese. Ma sempre con stile Segui su affaritaliani.it

Pd - Richetti a Errani : “Casini è stato e sarà con noi nelle nostre battaglie” : Sulle battaglie del Partito Democratico Pier Ferdinando Casini c’è stato e ci sarà. Parola di Matteo Richetti. “Errani è un amico che rispetto e sa che stanno arrivando risultati con l’azione del governo di centrosinistra di questi anni, risultati di battaglie che sono nostre, e Casini era al nostro fianco a farle e sarà al nostro fianco a farle per i prossimi 5 anni. Nessuna polemica ma andiamo avanti con coerenza con quegli alleati ...

Elezioni - Prodi e lo scontro a distanza con LeU : “Imbarazzo per Casini? Quod dixi dixi…” : “Imbarazzo per Casini a Bologna? Quod dixi, dixi”. Con tanto di latino, Romano Prodi taglia corto sulle polemiche a distanza con Liberi e Uguali di Grasso e Bersani, a margine del convegno ‘Le grandi imprese italiane e l’Europa’, organizzato dall’accademia dei Lincei a Roma. Nessuna replica dopo le polemiche per le affermazioni su Leu che, secondo il Professore, non lavora per l’unità del centrosinistra, al contrario del partito di Renzi. ...

Pier Ferdinando Casini : “Nessun patto segreto Renzi-Berlusconi. Mancavano i fuori lista” : Presidente Casini, non più tardi di dieci giorni fa lei si diceva sicuro di arrivare a una relazione unitaria della commissione d’inchiesta sulle banche. Invece siete ricorsi a un voto di maggioranza. Cos’è successo? ...

Banche - l'ultimo scontro è sulla relazione. Casini : 'Testo serio' - M5S : 'Caffè annacquato' : 'Non c'è stato margine per votare una relazione unanime, quindi è stato approvato il documento di maggioranza che analizza quello che è successo e...

Di Maio - vedremo testa testa con Casini : (ANSA) - SAN LAZZARO DI SAVENA (BOLOGNA), 26 GEN - "Il Pd oggi chiude le liste, vediamo: so che chiuderanno per Casini a Bologna, poi capiremo quale sarà il testa a testa. Io spero che non ci sarà ...

Banche : Casini - Di Maio studi prima i congiuntivi : Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "Di Maio prima di parlare di Banche farebbe bene a studiare un po' i congiuntivi...". Lo dice Pier Ferdinando Casini, presidente della commissione parlamentare sul sistema creditizio, commentando le affermazioni del leader del Movimento 5 Stelle presente oggi a Bologna.