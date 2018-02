leggioggi

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Anche unpuò esseree quindi trovarsi nella situazione di dover assistere un proprio familiare disabile. Spesso abbiamo tratto dei permessi previsti dalla Legge 104 per i lavoratori dipendenti in qualità difamiliare, ora vediamo quali sono lepreviste nel caso si tratti di un. Ape social per ilTra le categorie che possono avere accesso all’Ape social ci sono anche iche però devono essere in possesso dei seguenti requisiti: maturare il diritto alla pensione di vecchiaia (pari a 66 anni e 7 mesi nel 2018, 67 anni dal 2019) entro 3 anni e 7 mesi; essere iscritti presso una gestione Inps (fondo pensione lavoratori dipendenti, gestione artigiani, commercianti, ex Inpdap, ex Enpals, gestione Separata…); possedere almeno 30 anni di contributi non coincidenti, anche ...